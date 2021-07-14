Коллеги заявили о госпитализации Боярского с COVID-19, но актер ее отрицает

В российских СМИ появилась противоречивая информация о состоянии здоровья народного артиста РФ, который недавно перенес пневмонию.

В Тетре имени Ленсовета заявили, что российского актера Михаила Боярского поместили в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за COVID-19. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя учреждения.

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По словам сотрудницы, Михаила Боярского госпитализировали около двух дней назад. У российского артиста хорошее самочувствие и нет тяжелых симптомов.

"В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый", — заявила представитель Театра, где звезда "Мушкетеров" долгое время работал.

По информации Телеграм-канала "Mash на Мойке", Михаила Боярского разместили в Боткинскую больницу, он якобы болеет коронавирусом уже седьмой день. Сам актер вскоре опроверг сообщение в комментарии телеканалу "Звезда".

"У вас неверные сведения", — заявил знаменитость журналистам, однако неясно, имел он ввиду свою болезнь или только госпитализацию.

Незадолго до опровержения представитель Михаила Боярского заявила "РИА Новости", что у актера лишь подозревают заболевание COVID-19, но он находится дома и чувствует себя хорошо.

В феврале 2021 года Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге из-за резкого недомогания. Это произошло спустя 10-дней после того, как артист привился российской вакциной. Жена актера Лариса Луппиан сообщила, что сама вызвала скорую помощь, за что муж на нее рессердился. Медики диагностиировали у Боярского пневмонию, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Писали также, что в сентябре 2020 года Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Во время приема врач надавил на лимфоузлы, после чего у актера резко подскочило давление, и он потерял сознание. Вскоре пациенту стало лучше, и госпитализация не понадобилась — ему даже сделали прививку.

В мае Минкульт обновил список актеров, запрещенных в Украине. Михаил Боярский все еще входит в перечень лиц, которые "угрожают национальной безопасности" страны.