У Казахстані комунальник на тракторі зніс пам'ятник Віктору Цою (відео, фото)

За словами очевидців, колеги водія намагалися приховати подію. Через наїзд і падіння на пам'ятнику залишилися пошкодження.

В Алмати знесли пам'ятник легендарному радянському музиканту і солісту групи "Кіно" Віктору Цою. Про це повідомляє видання "Sputnik Казахстан".

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Скульптуру випадково зачепив трактор, на якому заднім ходом їхав співробітник місцевої комунальної служби.

[ + – ] У столиці Казахстану знесли пам'ятник Віктору Цою

Місцевий журналіст Руслан Бахтігареєв опублікував на своїй сторінці в Facebook знімки, зроблені відразу ж після того, як трактор зачепив пам'ятник.

"Коли вже скінчиться це наплювацьке ставлення до пам'ятників? Зніс Віктора Цоя і стоїть озирається — ніхто не побачив, ніхто не помітив?", — прокоментував він поведінку водія.

[ + – ] В Алмати знесли пам'ятник Віктору Цою

Місцеве видання TengriNews з посиланням на очевидця інциденту Аскара Алієва повідомило, що співробітники комунальної служби намагалися приховати подію.

"Після зауважень людей вони поставили загороджувальні конуси й обтягнули стрічкою. Видимих пошкоджень пам'ятник не отримав, але основа зламана, бетон відколовся", — розповів журналістам Алієв.

Згодом пам'ятник поставили туди ж, де він і стояв.

[ + – ] В Алмати знесли пам'ятник Віктору Цою Фото: tengrinews.kz [ + – ] В Алмати знесли пам'ятник Віктору Цою Фото: tengrinews.kz

Повідомляється, що пам'ятник Цою в Алмати відкрили в червні 2018 року на честь 30-річчя фільму "Голка", в якому музикант виконав головну роль.

Відзначимо, Віктор Цой загинув в наслідок ДТП 15 серпня 1990 року в віці 28 років.

Раніше Фокус розповідав, чому пісні групи "Кіно" стали культовими і їх співають навіть через десятиліття після смерті її лідера.

Також ми повідомляли, що в серпні 2020 року під час провладного мітингу в Мінську два звукорежисери включили пісню Цоя "Перемен". Згодом їм довелося переїхати в Литву.