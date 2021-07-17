У Казахстані комунальник на тракторі зніс пам'ятник Віктору Цою (відео, фото)
За словами очевидців, колеги водія намагалися приховати подію. Через наїзд і падіння на пам'ятнику залишилися пошкодження.
В Алмати знесли пам'ятник легендарному радянському музиканту і солісту групи "Кіно" Віктору Цою. Про це повідомляє видання "Sputnik Казахстан".
Скульптуру випадково зачепив трактор, на якому заднім ходом їхав співробітник місцевої комунальної служби.
Місцевий журналіст Руслан Бахтігареєв опублікував на своїй сторінці в Facebook знімки, зроблені відразу ж після того, як трактор зачепив пам'ятник.
"Коли вже скінчиться це наплювацьке ставлення до пам'ятників? Зніс Віктора Цоя і стоїть озирається — ніхто не побачив, ніхто не помітив?", — прокоментував він поведінку водія.
Місцеве видання TengriNews з посиланням на очевидця інциденту Аскара Алієва повідомило, що співробітники комунальної служби намагалися приховати подію.
"Після зауважень людей вони поставили загороджувальні конуси й обтягнули стрічкою. Видимих пошкоджень пам'ятник не отримав, але основа зламана, бетон відколовся", — розповів журналістам Алієв.
Згодом пам'ятник поставили туди ж, де він і стояв.
Повідомляється, що пам'ятник Цою в Алмати відкрили в червні 2018 року на честь 30-річчя фільму "Голка", в якому музикант виконав головну роль.
Відзначимо, Віктор Цой загинув в наслідок ДТП 15 серпня 1990 року в віці 28 років.
Раніше Фокус розповідав, чому пісні групи "Кіно" стали культовими і їх співають навіть через десятиліття після смерті її лідера.
Також ми повідомляли, що в серпні 2020 року під час провладного мітингу в Мінську два звукорежисери включили пісню Цоя "Перемен". Згодом їм довелося переїхати в Литву.