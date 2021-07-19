Кеті Хопкінс в прямому ефірі назвала COVID-19 "містифікацією" і розповідала, як "лякала" охоронців готелю, відкриваючи двері номера оголеною і без маски на обличчі.

Уряд Австралії анулював візу 46-річної британської журналістки Кеті Хопкінс після того, як вона в прямому ефірі похвалилася порушенням карантинних обмежень в готелі Сіднея. Влада країни заявила, що депортують її найближчим часом, передають The Guardian і 9news.

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Хопкінс прибула до Австралії для участі в реаліті-шоу Big Brother VIP від компанії Seven Network.

У суботу, 17 липня, прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram вона назвала COVID-19 "найбільшою містифікацією в історії людства" і жартувала про різні способи порушення карантину. Наприклад, журналістка розповіла, що намагалася "лякати" охоронців, відкривши перед ними двері свого номера без одягу та медичної маски на обличчі.

Подібні слова обурили низку місцевих чиновників, опозиційних політиків та громадян Австралії, які через карантинні обмеження не мають можливості повернутися в країну. Через скандал представники Seven Network вирішили виключити її з участі у телешоу.

Вранці в понеділок, 19 липня, міністр внутрішніх справ Австралії Карен Ендрюс виступила із заявою про те, що поведінка Хопкінс є "ляпасом усім австралійцям, які знаходяться в ізоляції".

Також чиновниця повідомила, що віза британської журналістки була анульована і її депортують з країни як тільки це стане можливим.

"Я дуже рада, що ця людина покине країну настільки скоро, наскільки це можливо", — зазначила Ендрюс.

[ + – ] З Австралії депортують британську журналістку, яка хвалилася порушенням карантину

Погляди журналістки Кеті Хопкінс називають "ультраправими". Раніше її неодноразово звинувачували в расизмі, дискримінації та наклепі. Наприклад, вона порівнювала мігрантів з тарганами або заявляла, що люди з деменцією "не повинні займати лікарняні ліжка". У червні 2020 року Twitter назавжди заблокував акаунт Хопкінс через порушення політики соцмережі про "ненависницьку поведінку".

Нагадаємо, у червні 24-річної веган-активістці заборонили відвідувати всі ресторани та паби штату Західна Австралії після її акцій у закладах і звинувачень відвідувачів закладів громадського харчування в "голокості риб". Після цього дівчина пообіцяла продовжити свою діяльність в іншій частині країни.

Раніше ми розповідали, що австралійка вбила свого бойфренда, щоб отримати його спадок. Поліції вдалося довести її провину завдяки її запитам в Google.