Из Австралии депортируют британскую журналистку, которая хвалилась нарушением карантина

Кэти Хопкинс в прямом эфире назвала COVID-19 "мистификацией" и рассказывала, как "пугала" охранников отеля, открывая дверь номера обнаженной и без маски на лице.

Правительство Австралии аннулировало визу 46-летней британской журналистки Кэти Хопкинс после того, как она в прямом эфире похвасталась нарушением карантинных ограничений в отеле Сиднея. Власти страны заявили, что депортируют ее в ближайшее время, передают The Guardian и 9news.

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Хопкинс прибыла в Австралию для участия в реалити-шоу Big Brother VIP от компании Seven Network.

В субботу, 17 июля, прямом эфире на своей странице в Instagram она назвала COVID-19 "величайшей мистификацией в истории человечества" и шутила о различных способах нарушения карантина. Например, журналистка рассказала, что пыталась "пугать" охранников, открыв перед ними дверь своего номера без одежды и медицинской маски на лице.

Подобные слова возмутили ряд местных чиновников, оппозиционных политиков и граждан Австралии, которые из-за карантинных ограничений не имеют возможности вернуться в страну. Из-за скандала представители Seven Network решили исключить ее из участия в телешоу.

Утром в понедельник, 19 июля, министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс выступила с заявлением о том, что поведение Хопкинс является "пощечиной всем австралийцам, которые находятся в изоляции".

Также чиновница сообщила, что виза британской журналистки была аннулирована и ее депортируют из страны как только это станет возможным.

"Я очень рада, что этот человек покинет страну настолько скоро, насколько это возможно", — отметила Эндрюс.

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Взгляды журналистки Кэти Хопкинс называют "ультраправыми". Ранее ее неоднократно обвиняли в расизме, дискриминации и клевете. Например, она сравнивала мигрантов с тараканами или заявляла, что люди с деменцией "не должны занимать больничные койки". В июне 2020 года Twitter навсегда заблокировал аккаунт Хопкинс из-за нарушения политики соцсети о "ненавистническом поведении".

Напомним, в июне 24-летней веган-активистке запретили посещать все рестораны и пабы штата Западная Австралии после ее акций в заведениях и обвинений посетителей общепитов в "холокосте рыб". После этого девушка пообещала продолжить свою деятельность в другой части страны.

Ранее мы рассказывали, что австралийка убила своего бойфренда, чтобы получить его наследство. Полиции удалось доказать ее вину благодаря ее запросам в Google.