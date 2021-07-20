Скромне житло: в РФ у полковника ДАІ знайшли палац з позолоченим унітазом (фото)

У ході спецоперації затримали понад 35 співробітників ДАІ Ставропольського краю. Їх з начальником Олексієм Сафоновим звинуватили в організації злочинної спільноти.

Співробітники поліції і Росгвардії провели спецоперацію, у ході якої затримали керівника управління ДАІ Ставропольського краю Олексія Сафонова та понад 35 його підлеглих, повідомляє депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн.

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За його словами, правоохоронці у справі про хабар і перевищення посадових повноважень затримали практично все керівництво ДАІ Ставропольського краю.

Олексія Сафонова та його підлеглих звинувачують у створенні злочинної спільноти, отриманні хабарів, зловживанні та перевищенні посадових повноважень.

"По суті, на Ставропіллі — діяла справжнісінька мафія, наживаються на всьому: від блатних номерів і пропуску великих вантажівок — до торгівлі піском", — додав Хінштейн.

[ + – ] Олексій Сафонов

Інформацію про затримання начальника ДАІ Ставропольського краю Олексія Сафонова та його підлеглих уже підтвердив Слідчий комітет РФ.

У ході обшуків були вилучені великі суми готівкових коштів, дорогі автомобілі, а також предмети і документи, що представляють інтерес для слідства.

"Протягом кількох років учасники організованої групи виготовляли непередбачені будь-якими нормативними актами пропуски, які за грошову винагороду поширювалися серед осіб, що здійснюють вантажоперевезення зернових культур і інертних вантажів на території Ставропольського краю. Зазначені пропуски дозволяли власникам автотранспорту безперешкодно здійснювати вантажоперевезення з порушеннями адміністративного законодавства по території Ставропольського краю, у тому числі через стаціонарні та пересувні пости ДАІ", — повідомили в Слідкомі і додали, що за свої злочинні дії керівництво ДАІ регіону отримало хабаря в розмірі понад 19 млн рублів.

Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн також опублікував палац, у якому проживав затриманий Олексій Сафонов. На фотографіях видно, як полковник поліції облаштував своє "скромне житло". У розкішному особняку силовики знайшли навіть позолочені унітаз з умивальником.

[ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова [ + – ] Палац затриманого Сафонова

Раніше Фокус у своїй статті показував палац Володимира Путіна, який знайшли російські опозиціонери.

Також Фокус розповідав, що Путін відреагував на розслідування про свій палац. На думку президента РФ, розслідуванням Навального росіянам намагаються "промити мізки". Володимир Путін відхрестився від палацу в Геленджику і заявив, що особняк не належить йому і його близьким.