Скромное жилище: в РФ у полковника ГИБДД нашли дворец с позолоченным унитазом (фото)

В ходе спецоперации задержали более 35 сотрудников УГИБДД Ставропольского края. Их с начальником Алексеем Сафоновым обвинили в организации преступного сообщества.

Сотрудники полиции и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой задержали руководителя управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и более 35 его подчиненных, сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

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По его словам, правоохранители по делу о взятках и превышении должностных полномочий задержали практически все руководство УГИБДД Ставропольского края.

Алексея Сафонова и его подчиненных обвиняют в создании преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

"По сути, на Ставрополье — действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком", — добавил Хинштейн.

[ + – ] Алексей Сафонов

Информацию о задержании начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его подчиненных уже подтвердил Следственный комитет РФ.

В ходе обысков были изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

"На протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Указанные пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД", — сообщили в Следкоме и добавили, что за свои преступные действия руководство ГИБДД региона получило взятку в размере более 19 млн рублей.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн также опубликовал дворец, в котором проживал задержанный Алексей Сафонов. На фотографиях видно, как полковник полиции обустроил свое "скромное жилище". В роскошном особняке силовики нашли даже позолоченные унитаз с умывальником.

[ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова [ + – ] Дворец задержанного Сафонова

Ранее Фокус в своей статье показывал дворец Владимира Путина, который нашли российские оппозиционеры.

Также Фокус рассказывал, что Путин отреагировал на расследование о своем дворце. По мнению президента РФ, расследованием Навального россиянам пытаются "промыть мозги". Владимир Путин открестился от дворца в Геленджике и заявил, что особняк не принадлежит ему и его близким.