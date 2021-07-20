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Скромное жилище: в РФ у полковника ГИБДД нашли дворец с позолоченным унитазом (фото)

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Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец Алексея Сафонова

В ходе спецоперации задержали более 35 сотрудников УГИБДД Ставропольского края. Их с начальником Алексеем Сафоновым обвинили в организации преступного сообщества.

Сотрудники полиции и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой задержали руководителя управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и более 35 его подчиненных, сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По его словам, правоохранители по делу о взятках и превышении должностных полномочий задержали практически все руководство УГИБДД Ставропольского края.

Алексея Сафонова и его подчиненных обвиняют в создании преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

"По сути, на Ставрополье — действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком", — добавил Хинштейн.

Алексей Сафонов, полковник полиции Алексей Сафонов, задержание Алексея Сафонова
Алексей Сафонов

Информацию о задержании начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его подчиненных уже подтвердил Следственный комитет РФ.

В ходе обысков были изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

"На протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Указанные пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД", — сообщили в Следкоме и добавили, что за свои преступные действия руководство ГИБДД региона получило взятку в размере более 19 млн рублей.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн также опубликовал дворец, в котором проживал задержанный Алексей Сафонов. На фотографиях видно, как полковник полиции обустроил свое "скромное жилище". В роскошном особняке силовики нашли даже позолоченные унитаз с умывальником.

Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Дворец задержанного Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова
Алексей Сафонов, дворец Алексея Сафонова

Ранее Фокус в своей статье показывал дворец Владимира Путина, который нашли российские оппозиционеры.

Также Фокус рассказывал, что Путин отреагировал на расследование о своем дворце. По мнению президента РФ, расследованием Навального россиянам пытаются "промыть мозги". Владимир Путин открестился от дворца в Геленджике и заявил, что особняк не принадлежит ему и его близким.