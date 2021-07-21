В Австралії парі відмовили в житлі в Airbnb через наявність щеплень від COVID-19

Хост заявив, що коронавірус здатний "передаватися від вакцинованих до невакцинованих", а тому він повинен подумати про безпеку інших гостей.

Онлайн-майданчик для розміщення та пошуку короткострокової оренди приватного житла Airbnb, який працює по всьому світу, призупинив роботу акаунту господаря оселі в австралійському штаті Вікторія, який не надав нічліг парі з двох чоловік, оскільки ті були щеплені від коронавірусу. Як пише The Guardian, місцевий житель Стів Кері хотів забронювати відпочинок у Вікторії для себе і партнера.

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При спробі зняти житло власник, який на платформі Airbnb позначений як "суперхіт", запитав, чи вакциновані ті від коронавірусу.

"У нас обох був перший [укол]", — сказав він.

Після цього власник житла заявив, що не зможе взяти їх, оскільки "вакцина передає вірус від прищепленої людини до нещеплених".

"Я не приймаю вакцинованих людей через повідомлення про побічні реакції. Він також передається нещепленим людям і викликає їх нездужання. Боюся, на цьому етапі це занадто ризиковано, і мені потрібно захистити інших моїх гостей. Приносимо вибачення за доставлені незручності", — заявив хост.

Коли Стів звернувся в Airbnb, щоб розповісти про цю проблему, йому відповіли, що правила компанії не забороняють господареві житла відмовити в заселенні через наявність щеплення від коронавірусу. Однак, коли до справи підключилися журналісти, у компанії заявили, що "розслідували це питання і призупинили роботу хосту".

"Важливо, щоб всі дотримувалися офіційних рекомендацій місцевої влади в галузі охорони здоровʼя, оскільки всі ми продовжуємо робити свій внесок у боротьбу з COVID-19", — заявив глава департаменту державної політики Австралії Дерек Нолан.

Стів Керрі в результаті знайшов інше житло, однак, він розчарований тим, що ситуація з вищезгаданим хостом вирішилася тільки після запиту ЗМІ.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 18 липня, в Україну прибуло 2 000 040 доз американської вакцини від COVID-19 Moderna. Її виробник гарантує захист від важкої форми COVID-19. Через півроку після введення другої дози вакцина ефективна на 90%

Фокус також розбирався в тому, чи встигне Україна провести вакцинацію до початку третьої хвилі пандемії.