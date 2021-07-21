В Австралии паре отказали в жилье через Airbnb из-за наличия прививок от COVID-19

Хост заявил, что коронавирус способен "передаваться от вакцинированных к невакцинированным", а потому он должен подумать о безопасности других гостей.

Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb, которая работает по всему миру, приостановила работу аккаунта хозяина жилища в австралийском штате Виктория, который не предоставил ночлег паре из двух человек, поскольку те были привиты от коронавируса. Как пишет The Guardian, местный житель Стив Кэри хотел забронировать отдых в Виктории для себя и партнера.

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При попытке снять жилье владелец, который на платформе Airbnb числился как "суперхост", спросил, вакцинированы ли те от коронавируса.

"У нас обоих был первый [укол]", — сказал он.

После этого владелец жилья заявил, что не сможет принять их, поскольку "вакцина передать вирус от привитого человека непривитому".

"Я не принимаю вакцинированных людей из-за сообщений о побочных реакциях. Он также передается непривитым людям и вызывает их недомогание. Боюсь, на данном этапе это слишком рискованно, и мне нужно защитить других моих гостей. Приносим извинения за доставленные неудобства", — заявил хост.

Когда Стив обратился в в Airbnb, чтобы рассказать об этой проблеме, ему ответили, что правила компании не запрещают хозяину жилья отказать в заселении из-за наличия прививки от коронавируса. Однако когда к делу подключились журналисты, в компании заявили, что "расследовали этот вопрос и приостановили работу хоста".

"Важно, чтобы все следовали официальным рекомендациям местных властей в области здравоохранения, поскольку все мы продолжаем вносить свой вклад в борьбу с COVID-19", — заявил глава департамента государственной политики Австралии Дерек Нолан.

Стив Кэрри в итоге нашел другое жилье, однако он разочарован тем, что ситуация с вышеупомянутым хостом решилась только после запроса СМИ.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 18 июля, в Украину прибыло 2 000 040 доз американской вакцины от COVID-19 Moderna. Ее производитель гарантирует защиту от тяжелой формы COVID-19. Через полгода после введения второй дозы вакцина эффективна на 90%

Фокус также разбирался в том, успеет ли Украина провести вакцинацию до начала третьей волны пандемии.