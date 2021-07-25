Португалія дозволяє в'їзд для громадян України: тимчасово і з умовами

Буде потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або тест на антитіла (тим, хто перехворів на коронавірус).

Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. "Країна за країною повертаємо повноцінну дію "безвізу" з Європейським союзом", — написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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В'їзд українцям на континентальну частину Португалії будь-яким транспортом дозволений тимчасово: з півночі 26 липня до закінчення доби 8 серпня.

Рішення може бути переглянуто в будь-який момент, додав міністр.

Для в'їзду в Португалію необхідно надати один з документів:

негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не більше ніж за 72 години до в'їзду (не поширюється на дітей до 12-ти років);

експрес-тест на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин до в'їзду.

Також в'їзд дозволений при наявності чинного виданого в будь-якій країні ЄС COVID-сертифікату (в паперовому або в електронному вигляді).

Пасажири, які прибувають на територію континентальної Португалії, повинні заповнити онлайн-форму.

На Мадейрі всі пасажири, незалежно від країни вильоту, повинні заповнити онлайн форму на платформі Madeira Safe.

Для прибуття на Азорські острови від всіх подорожуючих вимагається заповнення онлайн форми на платформі My Safe Azores.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу додала 15 липня Україну до списку держав, з якими державам-членам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на несуттєві подорожі, пов'язані з пандемією коронавірусної інфекції.

З 26 липня Швеція відкриває кордони для українців, в тому числі для туристичних подорожей.