Губернатора Нью-Йорка звинуватили в сексуальних домаганнях до 11 жінок (відео)

Ендрю Куомо звинувачення заперечує, а президент США Джо Байден запропонував політику піти у відставку.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо звинувачений в сексуальних домаганнях до 11 жінок, при цьому політик заперечує всі звинувачення, повідомляє в середу, 4 серпня, Reuters.

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Агентство пише, що генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс напередодні опублікувала результати розслідування щодо губернатора. Вона стверджує, що внаслідок опитування 179 осіб було з'ясовано, що Куомо створив "токсичне робоче місце" й "атмосферу страху".

Також прокурорка повідомила, що Ендрю Куомо мацав, цілував і говорив непристойності мінімум 11 жінкам. Однією з потерпілих від дій політика стала військовослужбовиця штату. Стверджується, що політик стояв позаду жінки в ліфті та провів пальцем від її шиї по хребту вниз. Також військовослужбовиця стверджує, що губернатор торкався її грудей та інших частин тіла.

Крім того, в доповіді описаний випадок, коли політик засунув руки під блузку співробітниці та схопив її за груди. Ще одна співробітниця каже, що Куомо "інтимно її обіймав", цілував у губи і щоки та просив знайти йому подружку.

Сам Куомо каже, що його поведінка — "невинне відображення ласкавої італійсько-американської культури" і спростовує звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що жінки його неправильно зрозуміли.

[ + – ] Виступ Ендрю Куомо

У ситуацію втрутився президент США Джо Байден, який заявив, що Куомо після пред'явлених звинувачень повинен піти у відставку.

"Упевнений, що деякі обійми були безневинними. Але генеральна прокурорка вирішила, що є дії, яких не повинно було бути", — сказав американський лідер.

[ + – ] Реакція Джо Байдена

Сам губернатор у відставку не збирається і заявляє, що не має наміру відволікатися від боротьби з коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, в квітні 20 жінок звинуватили відомого британського актора Ноеля Кларка в домаганнях і булінгу.

У березні колишній вихованець підготовчої семінарії Пія X заявив про домагання в резиденції Папи Римського у Ватикані.

А у вересні 2019 року британська журналістка Шарлотта Едвардс заявила, що 20 років тому до неї чіплявся прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.