Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах к 11 женщинам (видео)

Эндрю Куомо обвинения отрицает, а президент США Джо Байден предложил политику уйти в отставку.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинен в сексуальных домогательствах к 11 женщинам, при этом политик отрицает все обвинения, сообщает в среду, 4 августа Reuters.

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Агентство пишет, что генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс накануне опубликовала результаты расследования в отношении губернатора. Она утверждает, что в результате опроса 179 человек было выяснено, что Куомо создал "токсичное рабочее место" и "атмосферу страха".

Также прокурор сообщила, что Эндрю Куомо щупал, целовал и говорил непристойности минимум 11 женщинам. Одной из пострадавших от действий политика стала военнослужащая штата. Утверждается, что политик стоял позади женщины в лифте и провел пальцем от ее шеи по позвоночнику вниз. Также военнослужащая утверждает, что губернатор касался ее груди и других частей тела.

Кроме того, в докладе описан случай, когда политик засунул руки под блузку сотрудницы и схватил ее за грудь. Еще одна сотрудница говорит, что Куомо "интимно ее обнимал", целовал в губы и щеки и просил найти ему подружку.

Сам Куомо говорит, что его поведение — "безобидное отображение ласковой итальяно-американской культуры" и опровергает обвинения в свой адрес, утверждая, что женщины его неправильно поняли.

[ + – ] Выступление Эндрю Куомо

В ситуацию вмешался президент США Джо Байден, заявивший, что Куомо после предъявленных обвинений должен уйти в отставку.

"Уверен, что некоторые объятия были невинными. Но генеральный прокурор решила, что есть действия, которых не должно было быть", – сказал американский лидер.

[ + – ] Реакция Джо Байдена

Сам губернатор в отставку не собирается и заявляет, что не намерен отвлекаться от борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в апреле 20 женщин обвинили известного британского актера Ноэля Кларка в домогательствах и буллинге.

В марте бывший воспитанник подготовительной семинарии Пия X заявил о домогательствах в резиденции Папы Римского в Ватикане.

А в сентябре 2019 года британская журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что 20 лет назад к ней приставал премьер-министр страны Борис Джонсон.