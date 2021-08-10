Губернатор Нью-Йорка пішов у відставку після звинувачень у домаганнях (відео)

Віце-губернаторка штату Кеті Хочул назвала поведінку політика "незаконною та огидною".

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо пішов у відставку після розслідування, проведеного генеральним прокурором штату, під час якого було встановлено, що він домагався декількох жінок, більшість з яких працювали на нього, повідомляє у вівторок, 10 серпня The Guardian.

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Політик зробив публічну заяву про те, що йде у відставку, і повідомив, що це рішення набуває чинності через 14 днів.

При цьому, Куомо розкритикував звіт генеральної прокурорки Летиції Джеймс і попередив жителів Нью-Йорка про "небезпеки упередженості або відсутності справедливості в системі правосуддя".

[ + – ] Ендрю Куомо повідомляє про свою відставку

Видання повідомляє, що після розслідування губернатор втратив підтримку партійного істеблішменту. Зокрема, президент США Джо Байден закликав Куомо піти у відставку.

Аналогічні вимоги висунула спікерка Палати представників Ненсі Пелосі й обидва сенатори США від Нью-Йорка.

Віце-губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул назвала поведінку Куомо "огидною та незаконною". Тепер вона стане першою жінкою, яка очолила штат Нью-Йорк.

Пізніше Хочул погодилася з рішенням губернатора Куомо піти у відставку.

"Це — правильний вчинок, який відповідає інтересам жителів Нью-Йорка. Я готова стати 57-м губернатором штату Нью-Йорк", — написала вона в Twitter.

[ + – ] Повідомлення Кеті Хочул

Нагадаємо, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо був звинувачений в сексуальних домаганнях до 11 жінок, при цьому політик заперечував усі звинувачення.

Також повідомлялося, що в березні колишній вихованець підготовчої семінарії Пія X заявив про домагання в резиденції Папи Римського у Ватикані.

А у вересні позаминулого року британська журналістка Шарлотта Едвардс заявила, що до неї чіплявся прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.