Губернатор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в домогательствах (видео)

Вице-губернатор штата Кэти Хочул назвала поведение политика "незаконным и отвратительным".

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ушел в отставку после расследования, проведенного генеральным прокурором штата, во время которого было установлено, что он домогался нескольких женщин, большинство из которых работали на него, сообщает во вторник, 10 августа The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Политик сделал публичное заявление о том, что уходит в отставку, и сообщил, что данное решение вступает в силу через 14 дней.

При этом, Куомо раскритиковал отчет генерального прокурора Летиции Джеймс и предупредил жителей Нью-Йорка об "опасностях предвзятости или отсутствия справедливости в системе правосудия".

[ + – ] Эндрю Куомо сообщает о своей отставке

Издание сообщает, что после расследования губернатор потерял поддержку партийного истеблишмента. В частности, президент США Джо Байден призвал Куомо уйти в отставку.

Аналогичные требования выдвинула спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и оба сенатора США от Нью-Йорка.

Вице-губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул назвала поведение Куомо "отвратительным и незаконным". Теперь она станет первой женщиной, возглавившей штат Нью-Йорк.

Позже Хочул согласилась с решением губернатора Куомо уйти в отставку.

"Это – правильный поступок, который отвечает интересам жителей Нью-Йорка. Я готова стать 57-м губернатором штата Нью-Йорк", – написала она в Twitter.

[ + – ] Сообщение Кэти Хочул

Напомним, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо был обвинен в сексуальных домогательствах к 11 женщинам, при этом политик отрицал все обвинения.

Также сообщалось, что в марте бывший воспитанник подготовительной семинарии Пия X заявил о домогательствах в резиденции Папы Римского в Ватикане.

А в сентябре позапрошлого года британская журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что к ней приставал премьер-министр страны Борис Джонсон.