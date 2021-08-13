Вибух автобуса в Воронежі: виросло число постраждалих, слідчі не виключають теракт (відео)

Антитерористичний комітет розслідує три версії вибуху автобуса в Воронежі. НП могло статися після детонації безоболонкового вибухового пристрою.

Число постраждалих під час вибуху автобуса в Воронежі біля галереї Чижова зросла до 18 осіб. Про це в своєму Telegram повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

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За словами топчиновника, одна жінка, яка також постраждала під час вибуху автобуса в Воронежі, померла.

"Число жертв зросла до 18. Мова, звичайно, про постраждалих. Із них померла одна жінка", — написав Олександр Гусєв у своєму Telegram.

Губернатор також повідомив, що Слідчий комітет РФ кваліфікував вибух автобуса в Воронежі як неналежне надання послуг із перевезення пасажирів, що призвело до заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю громадян (пункт "в" частини 2 ст. 238 КК — ред.).

За даними Baza, в результаті вибуху автобуса в Воронежі померла 35-річна пасажирка. Вибуховою хвилею жінці відірвало ногу — вона померла від травм у лікарні.

Видання Baza також опублікувало нове відео, на якому відображено момент вибуху. Судячи з відеоролика, вибух прогримів в центрі салону пасажирського автобуса з лівого боку.

[ + – ] Вибух автобуса в Воронежі

Національний антитерористичний комітет після того, як вибухнув автобус у Воронежі, розглядає три версії НП:

несправність технічного обладнання;

перевезення пасажиром вибухонебезпечних предметів або газового балона;

теракт.

Джерела RT в силових відомствах, коментуючи версію теракту в воронезькому автобусі, розповіли, що вибухнути міг вибуховий пристрій, оскільки на місці НП не знайдено уражаючих елементів типу шматків дроту або цвяхів.

"Саме уражаючих елементів типу шматків дроту, цвяхів, чим спеціально начиняють вибухові пристрої, немає, але є поранення в людей — від осколків, обшивки автобуса. Але не виключають версію вибуху й безоболонкового вибухового пристрою", — заявило джерело журналістів у правоохоронних органах.

[ + – ] Вибух автобуса в Воронежі

Російські ЗМІ після НП з автобусом у Воронежі стали поширювати інформацію про те, що в транспортному засобі вибухнув газовий балон, хоча водій і перевізник говорять зворотне — всі автомобілі в автопарку дизельні.

[ + – ] У Воронежі прогримів вибух у пасажирському автобусі

У компанії, якій належить воронезький автобус, який вибухнув, російські чиновники знайшли 19 порушень, включаючи установку газового обладнання. Перевірка в 2017 році показала, що в одному з автобусів без дозволу ДАІ встановили газобалонне обладнання. А в 2020 році інспектори зафіксували низку порушень, при яких водіям забороняють експлуатувати транспортні засоби: в салоні не було вогнегасників, не працювали зовнішні світлові прилади, звуковий сигнал, а на двох пасажирських машинах не було пробки паливного бака газобалонного обладнання.

Раніше Фокус повідомляв, що в Воронежі вибухнув пасажирський автобус. За попередніми даними, причиною НП став вибух газового балона. Водій пасажирського автобуса відкинув цю версію, оскільки транспортний засіб працює на дизельному паливі.

Також Фокус розповідав про інший потужний вибух у Росії. Так, на російському курорті вибухнув готель, у результаті чого загинули двоє людей. Вибух стався в готелі "Азарія" в місті Геленджик, а причиною НП, імовірно, став газовий балон.