Взрыв автобуса в Воронеже: выросло число пострадавших, следователи не исключают теракт (видео)

Антитеррористический комитет расследует три версии взрыва автобуса в Воронеже. ЧП могло произойти после детонации безоболочного взрывного устройства.

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже около галереи Чижова выросло до 18 человек. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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По словам топ-чиновника, одна женщина, которая также пострадала при взрыве автобуса в Воронеже, скончалась.

"Число жертв выросло до 18. Речь, конечно, о пострадавших. Из них умерла одна женщина", — написал Александр Гусев в своем Telegram.

Губернатор также сообщил, что Следственный комитет РФ квалифицировал взрыв автобуса в Воронеже как ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью граждан (пункт "в" части 2 ст. 238 УК — ред.).

По данным Baza, в результате взрыва автобуса в Воронеже скончалась 35-летняя пассажирка. Взрывной волной женщине оторвало ногу — она скончалась от травм в больнице.

Издание Baza также опубликовало новое видео, на котором запечатлен момент взрыва. Судя по видеоролику, взрыв прогремел в центре салона пассажирского автобуса с левой стороны.

[ + – ] Взрыв автобуса в Воронеже

Национальный антитеррористический комитет после того, как взорвался автобус в Воронеже, рассматривает три версии ЧП:

неисправность технического оборудования;

перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона;

теракт.

Источники RT в силовых ведомствах, комментируя версию теракта в воронежском автобусе, рассказали, что взорваться могло безоболочное взрывное устройство, поскольку на месте ЧП не найдено поражающих элементов типа кусков проволоки или гвоздей.

"Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства", — заявил источник журналистов в правоохранительных органах.

[ + – ] Взрыв автобуса в Воронеже

Российские СМИ после ЧП с автобусом в Воронеже стали распространять информацию о том, что в транспортном средстве взорвался газовый баллон, хотя водитель и перевозчик говорят обратное — все автомобили в автопарке дизельные.

[ + – ] В Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе

В компании, которой принадлежит взорвавшийся автобус в Воронеже, российские чиновники нашли 19 нарушений, включая установку газового оборудования. Проверка в 2017 году показала, что в одном из автобусов без разрешения ГИБДД установили газобаллонное оборудование. А в 2020 году инспекторы зафиксировали ряд нарушений, при которых водителям запрещают эксплуатировать транспортные средства: в салоне не было огнетушителей, не работали внешние световые приборы, звуковой сигнал, а на двух пассажирских машинах не было пробки топливного бака газобаллонного оборудования.

Ранее Фокус сообщал, что в Воронеже взорвался пассажирский автобус. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. Водитель пассажирского автобуса отбросил эту версию, поскольку транспортное средство работает на дизельном топливе.

Также Фокус рассказывал о другом мощном взрыве в России. Так, на российском курорте взорвалась гостиница, в результате чего погибли двое человек. Взрыв произошел в гостинице "Азария" в городе Геленджик, а причиной ЧП, вероятно, стал газовый баллон.