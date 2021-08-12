Десятки пострадавших: в Воронеже взорвался пассажирский автобус (видео)

Предварительной причиной инцидента называют баллон с газом, хотя водитель утверждает — транспорт работал на дизтопливе. Позже эту информацию подтвердили чиновники.

В центре Воронежа (РФ) около галереи Чижова взорвался пассажирский автобус ПАЗ, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает в четверг, 12 августа ТАСС.

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По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. При этом водитель транспортного средства утверждает, что автобус не был оборудован ГБО и работал на дизельном топливе.

[ + – ] Первые кадры после взрыва

[ + – ] На место ЧП прибыли сотрудники ФСБ

Его слова подтвердил РИА Новости представитель перевозчика, сообщивший, что все автобусы у них дизельные. Также об этом сказал замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

[ + – ] Сообщение перевозчика

В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Одной женщине взрывной волной оторвало ноги.

Российские Telegram-каналы публикуют видео с места происшествия.

Осторожно, кадры не рекомендуются к просмотру лицам младше 18 лет

[ + – ] Пострадавшим при взрыве оказывают помощь

На кадрах видно, что взрывом сильно поврежден не только автобус, но и павильон остановки – взрывной волной разбито его стекло.

Осторожно, кадры не рекомендуются к просмотру лицам младше 18 лет

[ + – ] Жертвам взрыва помогают прохожие

По словам очевидцев, в момент взрыва произошел резкий взрыв, вверх пошел серый столб дыма, стекла и куски металла от автобуса были разбросаны по всей дороге.

Водитель говорит, что взрыв произошел в то время, когда автобус стоял на остановке.

"Выезжаю — вот такой взрыв, стекла, дым, не понимаю, что произошло", – рассказал мужчина.

[ + – ] Рассказ водителя автобуса

Уже появилась неподтвержденная версия о том, что основная версия произошедшего – срабатывание взрывного устройства.

[ + – ] Версия о теракте

При этом, вице-губернатор региона заявил, что среди причин взрыва автобуса в Воронеже версия теракта не рассматривается.

[ + – ] Опровержение версии о теракте

Сообщается, что на место происшествия прибыли представители ФСБ России.

Напомним, 8 августа в турецкой провинции Балыкесир пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся, в результате чего погибли 14 человек.

2 августа четыре гражданина РФ погибли в ДТП с автобусом в Турции.

А 25 июля в Хорватии произошло смертельное ДТП с автобусом, в котором погибли по меньшей мере 10 человек.