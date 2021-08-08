В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы, 14 погибших (фото, видео)

Пассажирский автобус, угодивший ДТП, выполнял рейс по маршруту "Зонгулдак — Измир". Трое человек, получивших травмы, скончались в больнице после госпитализации.

В воскресенье утром, 8 августа, в турецкой провинции Балыкесир пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся, в результате чего погибли 14 человек. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

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Смертельное ДТП произошло около 04:40 утра.

По данным журналистов, пассажирский автобус, выполнявший рейс "Зонгулдак — Измир", на повороте вылетел с проезжей части и перевернулся. На месте ДТП скончались 11 пассажиров, еще трое пассажиров умерли уже в больнице.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 32 человека, в том числе двое водителей, которые также скончались. В больницы госпитализировали еще 18 пострадавших пассажиров.

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На место смертельной ДТП прибыли спасатели, а также представители власти. Губернатор провинций Балыкесир Хасан Чылдак посетил раненых и пообщался с их родными.

По словам губернатора, расследование ДТП продолжается, но точная причина аварии пока не называется. Хасан Чылдак отметил, что на трассе есть изгиб, в который автобус, возможно, заехал на большой скорости, что и привело к трагедии.

"Наши 112 аварийно-спасательных бригад и транспортных подразделений прибыли на место происшествия за очень короткое время и позаботились о том, чтобы все наши пострадавшие граждане были переведены в 5 различных больниц в Балыкесире, и их лечение продолжалось. Расследование происшествия продолжается", — подчеркнул Чылдак.

[ + – ] Смертельное ДТП в Турции

Ранее Фокус сообщал, что в Турции перевернулся автобус с россиянами. Смертельное ДТП произошло 2 августа, когда автобус с российскими туристами направлялся в аэропорт Антальи. В результате аварии погибли четыре человека, пострадали не менее 16 пассажиров.

Также Фокус рассказывал, что в Хорватии пассажирский автобус вылетел с трассы. Автобус с 57 пассажирами следовал из Франкфурта в столицу Косова Приштину, а в результате ДТП погибло не менее 10 человек.