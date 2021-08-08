У Туреччині пасажирський автобус вилетів з траси, 14 загиблих (фото, відео)

Пасажирський автобус, який потрапив у ДТП, виконував рейс за маршрутом "Зонгулдак — Ізмір". Троє осіб, які отримали травми, померли в лікарні після госпіталізації.

У неділю вранці, 8 серпня, в турецькій провінції Баликесір пасажирський автобус вилетів з дороги і перекинувся, в результаті чого загинули 14 осіб. Про це повідомляє місцевий телеканал NTV.

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Смертельна ДТП сталося близько 4:40 ранку.

За даними журналістів, пасажирський автобус, що виконував рейс "Зонгулдак — Ізмір", на повороті вилетів з проїжджої частини і перекинувся. На місці ДТП померли 11 пасажирів, ще троє пасажирів померли вже в лікарні.

На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 32 людини, в тому числі двоє водіїв, які також померли. У лікарні госпіталізували ще 18 постраждалих пасажирів.

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На місце смертельної ДТП прибули рятувальники, а також представники влади. Губернатор провінцій Баликесір Хасан Чилдак відвідав поранених і поспілкувався з їх рідними.

За словами губернатора, розслідування ДТП триває, але точна причина аварії поки не називається. Хасан Чилдак зазначив, що на трасі є вигин, в який автобус, можливо, заїхав на великій швидкості, що і призвело до трагедії.

"Наші 112 аварійно-рятувальних бригад і транспортних підрозділів прибули на місце події за дуже короткий час і подбали про те, щоб всі наші постраждалі громадяни були переведені в 5 різних лікарень в Баликесір, і їх лікування тривало. Розслідування події триває", — підкреслив Чилдак .

[ + – ] Смертельна ДТП в Туреччині

Раніше Фокус повідомляв, що в Туреччині перекинувся автобус з росіянами. Смертельна ДТП сталося 2 серпня, коли автобус з російськими туристами прямував в аеропорт Антальї. В результаті аварії загинули чотири людини, постраждали не менше 16 пасажирів.

Також Фокус розповідав, що в Хорватії пасажирський автобус вилетів з траси. Автобус з 57 пасажирами прямував з Франкфурта в столицю Косова Приштину, а в результаті ДТП загинули щонайменше 10 осіб.