Десятки постраждалих: у Воронежі вибухнув пасажирський автобус (відео)
Попередньою причиною інциденту називають балон із газом, хоча водій стверджує — транспорт працював на дизпаливі. Пізніше цю інформацію підтвердили чиновники.
У центрі Воронежа (РФ) близько галереї Чижова вибухнув пасажирський автобус ПАЗ, у результаті чого постраждали 12 осіб, повідомляє в четвер, 12 серпня ТАСС.
За попередніми даними, причиною НП став вибух газового балона. При цьому водій транспортного засобу стверджує, що автобус не був обладнаний ГБО і працював на дизельному паливі.
Його слова підтвердив РІА Новини представник перевізника, який повідомив, що всі автобуси в них дизельні. Також про це сказав заступник керівника міського управління транспорту Максим Захаров.
У результаті події, за попередніми даними, постраждали 12 осіб. Одній жінці вибуховою хвилею відірвало ноги.
Російські Telegram-канали публікують відео з місця події.
Обережно, кадри не рекомендуються до перегляду особам молодше 18 років
На кадрах видно, що вибухом сильно пошкоджений не тільки автобус, а й павільйон зупинки — вибуховою хвилею розбите його скло.
Обережно, кадри не рекомендуються до перегляду особам молодше 18 років
За словами очевидців, у момент вибуху стався різкий вибух, вгору пішов сірий стовп диму, скло та шматки металу від автобуса були розкидані по всій дорозі.
Водій каже, що вибух стався в той час, коли автобус стояв на зупинці.
"Виїжджаю — ось такий вибух, скло, дим, не розумію, що сталося", — розповів чоловік.
Уже з'явилася непідтверджена версія про те, що основна версія події — спрацьовування вибухового пристрою.
При цьому, віцегубернатор регіону заявив, що серед причин вибуху автобуса в Воронежі версія теракту не розглядається.
Повідомляється, що на місце події прибули представники ФСБ Росії.
Нагадаємо, 8 серпня в турецькій провінції Баликесір пасажирський автобус вилетів із дороги й перекинувся, в результаті чого загинули 14 осіб.
2 серпня четверо громадян РФ загинули в ДТП з автобусом у Туреччині.
А 25 липня в Хорватії відбулося смертельне ДТП з автобусом, у якому загинули щонайменше 10 осіб.