Десятки постраждалих: у Воронежі вибухнув пасажирський автобус (відео)

Попередньою причиною інциденту називають балон із газом, хоча водій стверджує — транспорт працював на дизпаливі. Пізніше цю інформацію підтвердили чиновники.

У центрі Воронежа (РФ) близько галереї Чижова вибухнув пасажирський автобус ПАЗ, у результаті чого постраждали 12 осіб, повідомляє в четвер, 12 серпня ТАСС.

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За попередніми даними, причиною НП став вибух газового балона. При цьому водій транспортного засобу стверджує, що автобус не був обладнаний ГБО і працював на дизельному паливі.

[ + – ] Перші кадри після вибуху

[ + – ] На місце НП прибули співробітники ФСБ

Його слова підтвердив РІА Новини представник перевізника, який повідомив, що всі автобуси в них дизельні. Також про це сказав заступник керівника міського управління транспорту Максим Захаров.

[ + – ] повідомлення перевізника

У результаті події, за попередніми даними, постраждали 12 осіб. Одній жінці вибуховою хвилею відірвало ноги.

Російські Telegram-канали публікують відео з місця події.

Обережно, кадри не рекомендуються до перегляду особам молодше 18 років

[ + – ] Постраждалим від вибуху надають допомогу

На кадрах видно, що вибухом сильно пошкоджений не тільки автобус, а й павільйон зупинки — вибуховою хвилею розбите його скло.

Обережно, кадри не рекомендуються до перегляду особам молодше 18 років

[ + – ] Жертвам вибуху допомагають перехожі

За словами очевидців, у момент вибуху стався різкий вибух, вгору пішов сірий стовп диму, скло та шматки металу від автобуса були розкидані по всій дорозі.

Водій каже, що вибух стався в той час, коли автобус стояв на зупинці.

"Виїжджаю — ось такий вибух, скло, дим, не розумію, що сталося", — розповів чоловік.

[ + – ] Розповідь водія автобуса

Уже з'явилася непідтверджена версія про те, що основна версія події — спрацьовування вибухового пристрою.

[ + – ] Версія про теракт

При цьому, віцегубернатор регіону заявив, що серед причин вибуху автобуса в Воронежі версія теракту не розглядається.

[ + – ] Спростування версії про теракт

Повідомляється, що на місце події прибули представники ФСБ Росії.

Нагадаємо, 8 серпня в турецькій провінції Баликесір пасажирський автобус вилетів із дороги й перекинувся, в результаті чого загинули 14 осіб.

2 серпня четверо громадян РФ загинули в ДТП з автобусом у Туреччині.

А 25 липня в Хорватії відбулося смертельне ДТП з автобусом, у якому загинули щонайменше 10 осіб.