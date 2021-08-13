Бензобак не пошкоджений: джерело вибуху автобуса у Воронежі знаходилося всередині салону, — ЗМІ (відео)

Водій каже, що підозрілих пасажирів не помітив, а частина з постраждалих скаржиться на металеву стружку, що в'їдається в шкіру.

Увечері, 12 серпня у Воронежі вибух стався всередині салону автобуса, причому непізнаний предмет було пронесено всередину транспортного засобу за годину до події, повідомляє Telegram-канал Мash.

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Стверджується, що контролер оглядав автобус на останній зупинці після кожного зробленого кола, і каже, що всередині не було ніяких сторонніх предметів.

Оскільки вибух стався о 21:11, то невідомому або невідомим знадобилася одна годину 56 хвилин для того, щоб пронести в салон предмет, який вибухнув, або пристрій (враховуючи час від останньої перевірки салону).

Водій автобуса розповів, що підозрілі люди в салон під час останнього маршруту не заходили, також він не пригадує, щоб в автобус заходили люди з об'ємним багажем.

Зазначається, що паливний бак під час вибуху залишився цілим, тобто, не міг стати причиною вибуху.

Telegram-канал "Baza" пише, що частина постраждалих під час вибуху автобуса поскаржилися на незрозумілу металеву стружку на шкірі.

Одна з пасажирок, які постраждали від вибуху автобуса у Воронежі, повідомила, що в її ногах після вибуху застрягли дрібні шматки металу, які неможливо витягнути самостійно.

Також повідомляється, що у таких постраждалих хочуть взяти зіскрібки з шкіри для визначення їх хімічного складу і можливого джерела виникнення.

[ + – ] Люди скаржаться на металеву стружку, яка застрягла в кінцівках

Нагадаємо, ввечері 12 серпня в російському Воронежі вибухнув пасажирський автобус. Попередньою причиною події називався балон з газом, хоча водій стверджував, що транспортний засіб працював на дизельному паливі.

Вранці, 13 серпня стало відомо, що число постраждалих під час вибуху автобуса у Воронежі зросло з 12 до 18 осіб. Жінка, якій під час вибуху відірвало ногу, померла в лікарні від сильної крововтрати.

Пізніше з'явилася інформація, що число постраждалих під час вибуху у Воронежі зросло до 22 осіб, з них двоє померли.