Бензобак не поврежден: источник взрыва автобуса в Воронеже находился внутри салона, – СМИ (видео)

Водитель говорит, что подозрительных пассажиров не заметил, а часть из пострадавших жалуется на металлическую стружку, въевшуюся в кожу.

Вечером, 12 августа в Воронеже взрыв произошел внутри салона автобуса, причем неопознанный предмет был пронесен внутрь транспортного средства за час до происшествия, сообщает Telegram-канал Мash.

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Утверждается, что контролер осматривал автобус на последней остановке после каждого сделанного круга, и говорит, что внутри не было никаких посторонних предметов.

Поскольку взрыв случился в 21:11, то неизвестному или неизвестным понадобился один час 56 минут для того, чтобы пронести в салон взорвавшийся предмет или устройство (учитывая время от последней проверки салона).

Водитель автобуса рассказал, что подозрительные люди в салон во время последнего маршрута не заходили, также он не припоминает, чтобы в автобус заходили люди с объемным багажом.

Отмечается, что топливный бак при взрыве остался целым, то есть, не мог стать причиной взрыва.

Telegram-канал "Baza" пишет, что часть пострадавшие при взрыве автобуса пожаловались на непонятную металлическую стружку на коже.

Одна из пассажирок, пострадавших от взрыва автобуса в Воронеже, сообщила, что в ее ногах после взрыва застряли мелкие куски металла, которые невозможно вытащить самостоятельно.

Также сообщается, что у таких пострадавших хотят взять соскобы с кожи для определения их химического состава и возможного источника возникновения.

[ + – ] Люди жалуются на металлическую стружку, застрявшую в конечностях

Напомним, вечером, 12 августа в российском Воронеже взорвался пассажирский автобус. Предварительной причиной происшествия назывался баллон с газом, хотя водитель утверждал, что транспортное средство работало на дизельном топливе.

Утром, 13 августа стало известно, что число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло с 12 до 18 человек. Женщина, которой при взрыве оторвало ногу, скончалась в больнице от сильной кровопотери.

Позже появилась информация, что число пострадавших при взрыве в Воронеже выросло до 22 человек, из них двое скончались.