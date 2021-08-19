"Він божевільний": чоловік, який погрожував підірвати Капітолій, здався поліції (відео)

Винуватець інциденту не пручався силовикам при затриманні. У Рея Росберрі діагностована шизофренія — він неодноразово погрожував зброєю колишній дружині.

Рей Росберрі, який погрожував підірвати будівлю Капітолія у Вашингтоні, здався правоохоронцям. Про це повідомляє Reuters.

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За словами начальника поліції Капітолію Томаса Менгера, зловмисник не чинив опору при затриманні.

Однак, топсиловик не сказав журналістам, чи була у фургоні Рея Росберрі вибухівка, якою чоловік погрожував підірвати будівлю Капітолія у Вашингтоні.

"Він здався і не чинив опору, і наші люди змогли взяти його під варту без пригод", — підкреслив Томас Менгер у коментарі журналістам.

Дії мінера паралізували паралізували Вашингтон майже на п'ять годин.

Як розповіла в коментарі журналістам колишня дружина Росберрі, у чоловіка була діагностована шизофренія. Кристал Роузберрі розлучилася з ним близько 8 років тому, оскільки він їй погрожував вогнепальною зброєю.

"Він божевільний. Він наставляв пістолет на мене і свою сестру, і стріляв у мене багато разів", — додала жінка у спілкуванні з журналістами.

Агенти ФБР і співробітники офісу шерифа в окрузі Клівленд приїхали з обшуками за місцем жительства Росберрі, який погрожував підірвати будівлю Капітолію.

[ + – ] Рей Росберрі погрожував підірвати Капітолій

[ + – ] Рей Росберрі здався поліції

Раніше Фокус повідомляв, що в США евакуювали Капітолій через загрозу вибуху. До бібліотеки Конгресу під'їхав чоловік на пікапі, який заявив, що в його фургоні знаходиться вибухівка. Чоловік вів пряму трансляцію у Facebook і стверджував, що готовий померти. Після погроз в район біля Капітолію і Верховного суду направили снайперів.

Також Фокус розповідав, що під будівлею Пентагону сталася стрілянина. Стрілянина почалася на автобусній станції Metro Bus, якою щодня користуються співробітники відомства, а через НП співробітникам Пентагону заборонили виходити на вулицю.