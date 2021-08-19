"Он сумасшедший": угрожавший подорвать Капитолий мужчина сдался полиции (видео)

Виновник инцидента не сопротивлялся силовикам при задержании. У Рэя Росберри диагностирована шизофрения — он неоднократно угрожал оружием бывшей жене.

Рэй Росберри, который угрожал подорвать здание Капитолия в Вашингтоне, сдался правоохранителям. Об этом сообщает Reuters.

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По словам начальника полиции Капитолия Томаса Мэнгера, злоумышленник не сопротивлялся при задержании.

Однако, топ-силовик не рассказал журналистам, была ли в фургоне Рэя Росберри взрывчатка, которой мужчина угрожал подорвать здание Капитолия в Вашингтоне.

"Он сдался и не сопротивлялся, и наши люди смогли взять его под стражу без происшествий", — подчеркнул Томас Мэнгер в комментарии журналистам.

Действия минера парализовали парализовали Вашингтон почти на пять часов.

Как рассказала в комментарии журналистам бывшая жена Росберри, у мужчины была диагностирована шизофрения. Кристал Роузберри развелась с ним около 8 лет назад, поскольку он ей угрожал огнестрельным оружием.

"Он сумасшедший. Он наставлял пистолет на меня и свою сестру, и стрелял в меня много раз", — добавила женщина в общении с журналистами.

Агенты ФБР и сотрудники офиса шерифа в округе Кливленд приехали с обысками по месту жителя Росберри, угрожавшего подорвать здание Капитолия.

[ + – ] Рэй Росберри угрожал подорвать Капитолий

[ + – ] Рэй Росберри сдался полиции

Ранее Фокус сообщал, что в США эвакуировали Капитолий из-за угрозы взрыва. К библиотеке Конгресса подъехал мужчина на пикапе, который заявил, что в его фургоне находится взрывчатка. Мужчина вел прямую трансляцию в Facebook и утверждал, что готов умереть. После угроз в район возле Капитолия и Верховного суда направили снайперов.

Также Фокус рассказывал, что под зданием Пентагона произошла стрельба. Стрельба началась на автобусной станции Metro Bus, которой ежедневно пользуются сотрудники ведомства, а из-за ЧП сотрудникам Пентагона запретили выходить на улицу.