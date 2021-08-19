"Он сумасшедший": угрожавший подорвать Капитолий мужчина сдался полиции (видео)
Виновник инцидента не сопротивлялся силовикам при задержании. У Рэя Росберри диагностирована шизофрения — он неоднократно угрожал оружием бывшей жене.
Рэй Росберри, который угрожал подорвать здание Капитолия в Вашингтоне, сдался правоохранителям. Об этом сообщает Reuters.
По словам начальника полиции Капитолия Томаса Мэнгера, злоумышленник не сопротивлялся при задержании.
Однако, топ-силовик не рассказал журналистам, была ли в фургоне Рэя Росберри взрывчатка, которой мужчина угрожал подорвать здание Капитолия в Вашингтоне.
"Он сдался и не сопротивлялся, и наши люди смогли взять его под стражу без происшествий", — подчеркнул Томас Мэнгер в комментарии журналистам.
Действия минера парализовали парализовали Вашингтон почти на пять часов.
Как рассказала в комментарии журналистам бывшая жена Росберри, у мужчины была диагностирована шизофрения. Кристал Роузберри развелась с ним около 8 лет назад, поскольку он ей угрожал огнестрельным оружием.
"Он сумасшедший. Он наставлял пистолет на меня и свою сестру, и стрелял в меня много раз", — добавила женщина в общении с журналистами.
Агенты ФБР и сотрудники офиса шерифа в округе Кливленд приехали с обысками по месту жителя Росберри, угрожавшего подорвать здание Капитолия.
Ранее Фокус сообщал, что в США эвакуировали Капитолий из-за угрозы взрыва. К библиотеке Конгресса подъехал мужчина на пикапе, который заявил, что в его фургоне находится взрывчатка. Мужчина вел прямую трансляцию в Facebook и утверждал, что готов умереть. После угроз в район возле Капитолия и Верховного суда направили снайперов.
Также Фокус рассказывал, что под зданием Пентагона произошла стрельба. Стрельба началась на автобусной станции Metro Bus, которой ежедневно пользуются сотрудники ведомства, а из-за ЧП сотрудникам Пентагона запретили выходить на улицу.