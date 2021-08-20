За п'ять днів з аеропорту Кабула вилетіли 18 тисяч осіб, — Reuters

В аеропорту і навколо нього як і раніше тисячі охочих покинути Афганістан.

Більше 18 тисяч людей були евакуйовані з кабульського аеропорту відтоді, як радикальний рух Талібан захопив столицю Афганістану, повідомляє в п'ятницю, 20 серпня Reuters з посиланням на офіційного представника НАТО.

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Проте, продовжив співрозмовник агентства, біля аеропорту можна бачити натовпи людей, які відчайдушно намагаються покинути країну.

Раніше ми повідомляли, що бойовики Талібану не дають людям, які прагнуть покинути Афганістан, дістатися до аеропорту Кабула.

У середу, 18 серпня для евакуації українців до Афганістану вилетів літак Міністерства оборони України.

Супутник Maxar Technologies зняв нинішню ситуацію в Афганістані з людьми, що знаходяться біля аеропорту Кабула і на злітно-посадковій смузі. На кадрах відображені тисячі людей в аеропорту, а також сотні автомобілів, що застрягли у заторах.