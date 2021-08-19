Стріляють у повітря і б'ють автоматами. Таліби відганяють людей від аеропорту Кабула, — Reuters
Бойовики Талібану не пускали на територію аеропорту навіть тих людей, у яких були необхідні для вильоту документи.
Бойовики радикального руху "Талібан" не давали людям, які прагнуть покинути Афганістан, дістатися до аеропорту Кабула, повідомляє Reuters з посиланням на очевидців, що відбувалося.
Агентство пише, що відтоді як таліби увійшли в Кабул, тисячі людей намагаються виїхати з Афганістану, побоюючись повернення до шаріату, введеного під час попереднього правління талібів.
"Всі хочуть піти. Кожен день гірше, ніж напередодні. Ми врятували себе, але не змогли врятувати свої сім'ї", — розповів один з афганців, якому вдалося полетіти в Німеччину.
Reuters повідомляє, що члени Талібану не допускали людей на територію аеропорту, зокрема і тих, у кого були документи, необхідні для поїздки.
"Це повна катастрофа. Таліби стріляли в повітря, штовхали людей, били їх автоматами AK47", — сказав один чоловік, який намагався прорватися на територію аеропорту.
Підтверджують цю інформацію джерела CNN, деякі з яких говорять, що відчувають себе покинутими і обдуреними лідерами США.
"Це був хаос і божевілля. Неможливо для звичайної цивільної особи, навіть якщо б у неї були свої документи (потрапити на територію аеропорту. — Ред.). Немає узгодженої системи для обробки людей", — розповів один з них.
При цьому, офіційний представник Талібану заявив, що таліби стріляли в повітря, щоб розігнати натовп біля аеропорту Кабула, але "вони не збиралися нікого ранити".
Раніше повідомлялося, що в Кабулі після захоплення бойовиками руху "Талібан" почали зафарбовувати на вітринах фотографії жінок.
Також ми писали, що представники Талібану відкрили вогонь по громадянах, які протестують у центральному місті провінції Нангархар.
Фокус інформував про те, що Талібан наказав мирному населенню Афганістану здати зброю і боєприпаси.