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Світ Таліби захопили Афганістан

Стріляють у повітря і б'ють автоматами. Таліби відганяють людей від аеропорту Кабула, — Reuters

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Кабул, аеропорт, афганці
Фото: The New York Times | Афганці біля паркану навколо аеропорту

Бойовики Талібану не пускали на територію аеропорту навіть тих людей, у яких були необхідні для вильоту документи.

Бойовики радикального руху "Талібан" не давали людям, які прагнуть покинути Афганістан, дістатися до аеропорту Кабула, повідомляє Reuters з посиланням на очевидців, що відбувалося.

Агентство пише, що відтоді як таліби увійшли в Кабул, тисячі людей намагаються виїхати з Афганістану, побоюючись повернення до шаріату, введеного під час попереднього правління талібів.

Старший командир талібів Вахідулла Хашимі

"Всі хочуть піти. Кожен день гірше, ніж напередодні. Ми врятували себе, але не змогли врятувати свої сім'ї", — розповів один з афганців, якому вдалося полетіти в Німеччину.

Захоплення влади талібами спричинило хаос в Кабулі

Reuters повідомляє, що члени Талібану не допускали людей на територію аеропорту, зокрема і тих, у кого були документи, необхідні для поїздки.

"Це повна катастрофа. Таліби стріляли в повітря, штовхали людей, били їх автоматами AK47", — сказав один чоловік, який намагався прорватися на територію аеропорту.

Підтверджують цю інформацію джерела CNN, деякі з яких говорять, що відчувають себе покинутими і обдуреними лідерами США.

"Це був хаос і божевілля. Неможливо для звичайної цивільної особи, навіть якщо б у неї були свої документи (потрапити на територію аеропорту. — Ред.). Немає узгодженої системи для обробки людей", — розповів один з них.

При цьому, офіційний представник Талібану заявив, що таліби стріляли в повітря, щоб розігнати натовп біля аеропорту Кабула, але "вони не збиралися нікого ранити".

Раніше повідомлялося, що в Кабулі після захоплення бойовиками руху "Талібан" почали зафарбовувати на вітринах фотографії жінок.

Також ми писали, що представники Талібану відкрили вогонь по громадянах, які протестують у центральному місті провінції Нангархар.

Фокус інформував про те, що Талібан наказав мирному населенню Афганістану здати зброю і боєприпаси.