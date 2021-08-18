Таліби відкрили вогонь по громадянах, які розмахували національним прапором Афганістану (відео)

Напередодні Дня незалежності країни жителі Джелалабада вийшли на вулиці і зняли з флагштока білий прапор "Талібану". У відповідь по них відкрили вогонь, десятки людей поранені.

Представники радикального руху "Талібан" відкрили вогонь по громадянах-протестувальниках у центральному місті провінції Нангархар — Джелалабаді, що в східній частині Афганістану. Про це в середу, 18 серпня, повідомляє видання Al Jazeera.

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У результаті стрілянини як мінімум дві людини померли, постраждали, за різними оцінками, від 10 до 12 осіб. Більше того, повідомляється про побиття ісламістами кількох працівників преси.

Як пише журналіст CNN-News18 Адітья Радж Каул, постріли почали звучати після того, як протестувальники зняли білий прапор талібів з флагштока на центральній площі міста і почали розмахувати офіційним прапором країни.

Варто зазначити, що люди вийшли на вулиці напередодні афганського Дня незалежності, який країна відзначає 19 серпня.

Варто зазначити, що таліби вже не вперше проявляють насильство після того, як їм вдалося захопити владу в країні. До цього з'являлися повідомлення про те, що в провінції Тахар ісламісти застрелили жінку, оскільки вона перебувала на вулиці без паранджі, що йде в протиріччя з нормами шаріату. Хоча ще недавно бойовики стверджували, що будуть з повагою ставитися до прав жінок.

У той же час у столиці країни — Кабулі — невелика група жінок виходила до президентського палацу з вимогою прав на освіту для жінок, а також можливості працевлаштування та участі в суспільному і політичному житті.

При цьому журналісти зняли в Кабулі невелику групу жінок, які прийшли до палацу президента вимагати в талібів прав на освіту, роботу та участь у політичному житті Афганістану.

15 серпня "Талібан" захопив столицю Кабул і заявив про завершення війни. Незабаром після цього син народного героя Афганістану закликав боротися проти талібів.