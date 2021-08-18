Талибы открыли огонь по гражданам, размахивавшим национальным флагом Афганистана (видео)

Накануне Дня независимости страны жители Джелалабада вышли на улицы и сняли с флагштока белый флаг "Талибана". В ответ по ним открыли огонь, десятки человек ранены.

Представители радикального движения "Талибан" открыли огонь по протестующим гражданам в центральном городе провинции Нангархар — Джелалабаде, что в восточной части Афганистана. Об этом в среду, 18 августа, сообщает издание Al Jazeera.

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В результате стрельбы как минимум два человека скончались, пострадали, по разным оценкам, от 10 до 12 человек. Более того, сообщается об избиении исламистами нескольких работников прессы.

Как пишет журналист CNN-News18 Адитья Радж Каул, выстрелы начали звучать после того, как протестующие сняли белый флаг талибов с флагштока на центральной площади города и начали размахивать официальным флагом страны.

Следует отметить, что люди вышли на улицы в преддверии афганского Дня независимости, который страна отмечает 19 августа.

Следует отметить, что талибы уже не впервые проявляют насилие после того, как им удалось захватить власть в стране. До этого появлялись сообщения о том, что в провинции Тахар исламисты застрелили женщину, поскольку она находилась на улице без паранджи, что идет в противоречие с нормами шариата. Хотя еще недавно боевики утверждали, что будут с уважением относиться к правам женщин.

В то же время в столице страны — Кабуле — небольшая группа женщин выходила к президентскому дворцу с требованием прав на образование для женщин, а также возможности трудоустройства и участия в общественной и политической жизни.

При этом журналисты сняли в Кабуле небольшую группу женщин, пришедших к дворцу президента требовать у талибов прав на образование, работу и участие в политической жизни Афганистана.

15 августа "Талибан" захватил столицу Кабул и заявил о завершении войны. Вскоре после этого сын народного героя Афганистана призвал сражаться против талибов.