Талібан наказав мирному населенню Афганістану здати зброю та боєприпаси

Також лідери талібів пообіцяли не залишатися в "тіні секретності", як це було раніше.

За словами одного з представників радикальної організації Талібан, лідери талібів покажуть себе світу, на відміну від останніх 20 років, коли вони залишалися інкогніто, повідомляє в середу, 18 серпня Al Jazeera.

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"Повільно, поступово світ побачить усіх наших лідерів, не буде тіні секретності", — заявив високопоставлений чиновник Талібану, який відмовився назвати своє ім'я.

Також він розповів, що членам Талібану наказали не святкувати нещодавню "зачистку" Афганістану, в результаті якої вони захопили Кабул, і додав, що цивільні особи повинні здавати боєприпаси та зброю.

У свою чергу, представник служби безпеки повідомив, що наразі з Афганістану вже евакуйовано понад дві тисячі дипломатів та інших цивільних осіб.

"Ми продовжуємо працювати дуже швидкими темпами, зараз у логістиці немає збоїв, і ми змогли вивезти трохи більше 2200 дипломатичних співробітників, співробітників служби безпеки іноземних держав і афганців, які працювали в посольствах", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що в провінції Фар'яб таліби вбили багатодітну матір за відмову готувати їжу, а в провінції Тахар за те, що жінка вийшла на вулицю без паранджі.

Також відомо, що після приходу талібів на вулицях Кабула майже немає жінок.

Фокус писав про те, що офіційний представник руху "Талібан" Сухайл Шахін подзвонив ведучій телеканалу BBC.