Талибан приказал мирному населению Афганистана сдать оружие и боеприпасы

Также лидеры талибов пообещали не оставаться в "тени секретности" как это было раньше.

По словам одного из представителей радикальной организации Талибан, лидеры талибов покажут себя миру, в отличие от последних 20 лет, когда они оставались инкогнито, сообщает в среду, 18 августа Al Jazeera.

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"Медленно, постепенно мир увидит всех наших лидеров, не будет тени секретности", – заявил высокопоставленный чиновник Талибана, отказавшийся назвать свое имя.

Также он рассказал, что членам Талибана приказали не праздновать недавнюю "зачистку" Афганистана, в результате которой они захватили Кабул, и добавил, что гражданские лица должны сдавать боеприпасы и оружие.

В свою очередь, представитель службы безопасности сообщил, что на данный момент из Афганистана уже эвакуировано более двух тысяч дипломатов и других гражданских лиц.

"Мы продолжаем работать очень быстрыми темпами, на данный момент в логистике нет сбоев, и мы смогли вывезти чуть более 2200 дипломатических сотрудников, сотрудников службы безопасности иностранных государств и афганцев, которые работали в посольствах", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в провинции Фарьяб талибы убили многодетную мать за отказ готовить еду, а в провинции Тахар за то, что женщина вышла на улицу без паранджи.

Также известно, что после прихода талибов на улицах Кабула почти нет женщин.

Фокус писал о том, что официальный представитель движения "Талибан" Сухайль Шахин позвонил ведущей телеканала BBC.