Стреляют в воздух и избивают автоматами. Талибы отгоняют людей от аэропорта Кабула, – Reuters

Боевики Талибана не пускали на территорию аэропорта даже тех людей, у которых были необходимые для вылета документы.

Боевики радикального движения "Талибан" не давали людям, стремящимся покинуть Афганистан, добраться до аэропорта Кабула, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев происходившего.

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Агентство пишет, что с тех пор, как талибы вошли в Кабул, тысячи людей пытаются уехать из Афганистана, опасаясь возвращения к шариату, введенному во время предыдущего правления талибов.

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"Все хотят уйти. Каждый день хуже, чем накануне. Мы спасли себя, но не смогли спасти свои семьи", – рассказал один из афганцев, которому удалось улететь в Германию.

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Reuters сообщает, что члены Талибана не допускали людей на территорию аэропорта, в том числе и тех, у кого были документы, необходимые для поездки.

"Это полная катастрофа. Талибы стреляли в воздух, толкали людей, избивали их автоматами AK47", – сказал один человек, пытавшийся прорваться на территорию аэропорта.

Подтверждают эту информацию источники CNN, некоторые из которых говорят, что чувствуют себя брошенными и обманутыми лидерами США.

"Это был хаос и безумие. Невозможно для обычного гражданского лица, даже если бы у него были свои документы (попасть на территорию аэропорта. – Ред.). Нет согласованной системы для обработки людей", – рассказал один из них.

При этом, официальный представитель Талибана заявил, что талибы стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу возле аэропорта Кабула, но "они не собирались никого ранить".

Ранее сообщалось, что в Кабуле после захвата боевиками движения "Талибан" начали закрашивать на витринах фотографии женщин.

Также мы писали, что представители Талибана открыли огонь по протестующим гражданам в центральном городе провинции Нангархар.

Фокус информировал о том, что Талибан приказал мирному населению Афганистана сдать оружие и боеприпасы.