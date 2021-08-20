За пять дней из аэропорта Кабула вылетели 18 тысяч человек, – Reuters

В аэропорту и вокруг него по-прежнему тысячи желающих покинуть Афганистан.

Более 18 тысяч человек были эвакуированы из кабульского аэропорта с тех пор, как радикальное движение Талибан захватила столицу Афганистана, сообщает в пятницу, 20 августа Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО.

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Тем не менее, продолжил собеседник агентства, возле аэропорта можно видеть толпы людей, которые отчаянно пытаются покинуть страну.

Ранее мы сообщали, что боевики Талибана не дают людям, стремящимся покинуть Афганистан, добраться до аэропорта Кабула.

В среду, 18 августа для эвакуации украинцев в Афганистан вылетел самолет Министерства обороны Украины.

Спутник Maxar Technologies заснял нынешнюю ситуацию в Афганистане с людьми, находящимися возле аэропорта Кабула и на взлетно-посадочной полосе. На кадрах запечатлены тысячи людей у аэропорта, а также сотни автомобилей, застрявших в пробках.