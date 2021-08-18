Самолет Минобороны вылетел в Афганистан для эвакуации украинцев
Теперь в МИД работают над тем, чтобы безопасно доставить людей в аэропорт Кабула и получить разрешение на вылет.
Более 150 граждан Украины, членов их семей, а также граждан других стран сообщили Украине о желании быть эвакуированными из Афганистана, проинформировал агентство Интерфакс-Украина спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
По словам представителя МИД, на данный момент министерством отрабатываются два плана: вывоз людей на самолете, который уже в кабульском аэропорту, а также эвакуация граждан самолетом Минобороны Украины, улетевшим из Киева в Кабул сегодня.
Также Николенко назвал три задачи, которые решают в МИД перед возможной эвакуацией людей.
Первой является обеспечение безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, второй – безопасная посадка людей на авиалайнер, и третьей – получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета из воздушного пространства Афганистана.
Спикер министерства заверил, что как только эти вопросы будут решены, начнется эвакуация и выразил надежду, что это случится в ближайшее время.
Напомним, во вторник, 17 августа секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ситуация с эвакуацией украинцев из Афганистана находится на контроле у Владимира Зеленского.
Также известно, что по состоянию на 17 августа, в Афганистане были заблокированы 12 граждан Украины, находящихся на окруженной талибами военной базе.
Фокус писал о том, что 120 граждан Украины обратились к дипломатам с просьбой забрать их из Афганистана.