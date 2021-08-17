В окружении талибов. На базе в Кабуле заблокированы 12 украинцев

Мужчины работали в частной компании и охраняли посольства и другие объекты в Афганистане. Их не успели эвакуировать и сейчас они, возможно, находятся в заложниках.

В Афганистане по состоянию на вторник, 17 августа, заблокированы 12 граждан Украины, они пребывают на окруженной талибами военной базе. Об этом пишет Hromadske со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел (МИД) Олега Николенко.

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Речь идет об украинцах, которые работали по частным военным контрактам.

По словам Валерии Ибрагимовой, с которой общались журналисты "Суспільного", ее муж был сотрудником частной фирмы в Кабуле на протяжении около двух лет. В его задачи входила охрана посольства и бизнес-центров. Предприятие купило мужчине билет в Украину на 18 августа, но когда представители движения "Талибан" захватили афганскую столицу, коммерческие рейсы из местного аэропорта были отменены. Совершать полеты с главного аэропорта страны имели возможность лишь военные и эвакуационные самолеты.

Ибрагимова отметила, что ее мужа вместе с коллегами намеревались эвакуировать после того, как на безопасную территорию переместят дипломатов, но сделать это не успели.

Сейчас все они находятся на базе частной компании в афганской столице и не имеют возможности покинуть ее своими силами. Украинцы могут оставаться заблокированными и на других базах.

"Они заблокированы внутри и не могут выйти за пределы базы, потому что у городе происходит хаос. База окружена талибами, пока все бескровно, мирно и без стрельбы. Но ребята не могут понять, в каком положении они находятся. Скорее всего, их держат в заложниках ", ㅡ рассказала женщина.

Последний раз женщина общалась со своим мужем утром 16 августа. В 7.30 мужчина написал ей, что на базу проникли талибы и потребовали сдать оружие.

Как пишет "Лига" со ссылкой на собеседника с заблокированной базы, украинцы отказались сдавать оружие.

"Мы сказали, что пока мы здесь оружие отдавать не будем. Они нашу старую охрану прогнали, сами стали вместо нее", ㅡ цитирует издание собеседника с заблокированной базы.

Украинцы, заблокированные на базе, и их родственники обратились за помощью в Министерство иностранных дел, к военному атташе и консульство Украины в Таджикистане. Им предложили своим ходом добраться до Пакистана, однако они не сочли такой сценарий возможным.

Прежде стало известно, что наступление талибов в Афганистане практически завершилось, исламисты заявили о переходе под контроль всей территории страны.

Сообщалось также, что самолет США за один полет вывез из Кабула 640 беженцев. Изначально экипаж решил высаживать афганцев силой, однако с теми, кого высадить не удалось, пришлось лететь.

Напомним, что 120 граждан Украины обратились к дипломатам с просьбой забрать их из Афганистана. Украинцы, ожидавшие эвакуации на одной из баз, утверждали, что талибы просят их отдать оружие.