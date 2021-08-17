В оточенні талібів. На базі в Кабулі заблоковано 12 українців

Чоловіки працювали в приватній компанії q охороняли посольства та інші об'єкти в Афганістані. Їх не встигли евакуювати і зараз вони, можливо, перебувають у заручниках.

В Афганістані станом на вівторок, 17 серпня, заблоковані 12 громадян України, вони перебувають на оточеній талібами військовій базі. Про це пише Hromadske з посиланням на представника Міністерства закордонних справ (МЗС) Олега Ніколенка.

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Йдеться про українців, які працювали за приватними військовими контрактами.

За словами Валерії Ібрагімової, з якою спілкувалися журналісти "Суспільного", її чоловік був співробітником приватної фірми в Кабулі впродовж близько двох років. У його завдання входила охорона посольства і бізнес-центрів. Підприємство купило чоловікові квиток в Україну на 18 серпня, але коли представники руху "Талібан" захопили афганську столицю, комерційні рейси з місцевого аеропорту були скасовані. Здійснювати польоти з головного аеропорту країни мали можливість лише військові та евакуаційні літаки.

Ібрагімова зазначила, що її чоловіка разом з колегами мали намір евакуювати після того, як на безпечну територію перемістять дипломатів, але зробити це не встигли.

Наразі всі вони перебувають на базі приватної компанії в афганській столиці і не мають можливості покинути її своїми силами. Українці можуть залишатися заблокованими і на інших базах.

"Вони заблоковані всередині і не можуть вийти за межі бази, тому що в місті відбувається хаос. База оточена талібами, поки все безкровно, мирно і без стрілянини. Але хлопці не можуть зрозуміти, у якому становищі вони перебувають. Швидше за все, їх тримають у заручниках", ㅡ розповіла жінка.

Востаннє жінка спілкувалася зі своїм чоловіком вранці 16 серпня. О 7.30 чоловік написав їй, що на базу проникли таліби і зажадали здати зброю.

Як пише "Ліга" з посиланням на співрозмовника із заблокованої бази, українці відмовилися здавати зброю.

"Ми сказали, що поки ми тут зброю віддавати не будемо. Вони нашу стару охорону прогнали, самі стали замість неї", ㅡ цитує видання співрозмовника із заблокованої бази.

Українці, заблоковані на базі, і їхні родичі звернулися за допомогою до Міністерства закордонних справ, до військового аташе і в консульство України в Таджикистані. Їм запропонували своїм ходом дістатися до Пакистану, проте вони не вважали такий сценарій можливим.

Перш стало відомо, що наступ талібів в Афганістані практично завершився, ісламісти заявили про перехід під контроль всієї території країни.

Повідомлялося також, що літак США за один політ вивіз із Кабула 640 біженців. Спочатку екіпаж вирішив висаджувати афганців силою, проте з тими, кого посадити не вдалося, довелося летіти.

Нагадаємо, що 120 громадян України звернулися до дипломатів з проханням забрати їх з Афганістану. Українці, які очікували евакуації на одній з баз, стверджували, що таліби просять їх віддати зброю.