Літак Міноборони України вилетів до Афганістану для евакуації українців

Тепер в МЗС працюють над тим, щоб безпечно доставити людей в аеропорт Кабула й отримати дозвіл на виліт.

Понад 150 громадян України, членів їхніх сімей, а також громадян інших країн повідомили Україну про бажання бути евакуйованими з Афганістану, поінформував агентство Інтерфакс-Україна речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами представника МЗС, наразі міністерством відпрацьовуються два плани: вивезення людей на літаку, який уже в кабульському аеропорту, а також евакуація громадян літаком Міноборони України, який відлетів з Києва в Кабул сьогодні.

Також Ніколенко назвав три завдання, які вирішують в МЗС перед можливою евакуацією людей.

Першим є організація безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, другий — безпечна посадка людей на авіалайнер, і третій — отримання дозволу на зліт і безпечний вихід літака з повітряного простору Афганістану.

Речник міністерства запевнив, що як тільки ці питання будуть вирішені, почнеться евакуація і висловив надію, що це трапиться найближчим часом.

Нагадаємо, у вівторок, 17 серпня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що ситуація з евакуацією українців з Афганістану перебуває на контролі у Володимира Зеленського.

Також відомо, що станом на 17 серпня в Афганістані були заблоковані 12 громадян України, які перебувають на оточеній талібами військовій базі.

Фокус писав про те, що 120 громадян України звернулися до дипломатів з проханням забрати їх з Афганістану.