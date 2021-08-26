У людства є три місяці на підготовку до нової хвилі COVID-19, — голова ВООЗ

Ситуація з новими випадками COVID-19 стабілізувалася після двомісячного зростання, але рівень захворюваності та смертності в окремих країнах залишається високим.

Наступні три місяці після сесії ГА ООН та саміту G20 будуть критично важливим періодом для підготовки до нової хвилі пандемії COVID-19. Про це на брифінгу заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

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За його словами, за тиждень з 16 по 22 серпня на планеті виявили понад 4,5 млн нових випадків зараження COVID-19, а жертвами коронавірусної інфекції стали понад 68 тисяч пацієнтів.

Незважаючи на те, що ситуація з новими випадками зараження стабілізувалася на тлі двомісячного зростання, рівень захворюваності та смертності від COVID-19, як зазначає Тедрос Гебреєсус, в окремих країнах залишається досить високим.

Глава ВООЗ також попередив, що після вересневої сесії Генасамблеї ООН і жовтневого саміту країн G20 наступні три місяці будуть критично важливим періодом для підготовки до нової хвилі пандемії COVID-19.

"Поки цей вірус циркулює де завгодно, він всюди становить загрозу ... Наступні три місяці представляють собою критичний період для формування готовності до пандемії і заходів у відповідь", — підсумував Гебреєсус на брифінгу.

Представник Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам на брифінгу ВООЗ нагадав, що COVID-19 — не разова катастрофа, а через недофінансування людство вразливе в умовах затяжної пандемії.

"Ясно те, що глобальна безпека в області охорони здоров'я небезпечно недофінансовується. Отже, ми уразливі перед затяжною пандемією COVID-19 з повторюваними хвилями, що зачіпають всі країни, і ми також уразливі перед майбутніми пандеміями. Ми можемо це виправити", — продовжив представник комісії з коронавірусної інфекції, організованої країнами G20.

Раніше Фокус повідомляв, що розвідка США не змогла з'ясувати походження коронавірусу. Через кілька днів доповідь розвідслужби Вашингтона буде частково розсекречена і опублікована. Секретна частина доповіді про походження коронавірусу була представлена президенту Джо Байдену 24 серпня.

Також Фокус розповідав, що Японія призупинила використання Moderna після виявлення у вакцині невідомих домішок.1,63 млн доз препарату, які вилучили з обігу, були виготовлені на одній лінії в Іспанії. Невідомі домішки виявили відразу на восьми пунктах імунізації