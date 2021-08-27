Пакистанський водій заїхав подивитися, що відбувається в аеропорту Кабула, і потрапив у США

Зі своїми родичами пакистанець зв'язався в момент, коли ті вже думали, що чоловік помер. У розмові він розповів, що випадково евакуювався з афганської столиці в Штати.

Водій вантажівки з Пакистану поїхав у Кабул, щоб подивитися, що відбувається в аеропорту міста після захоплення влади в Афганістані радикальним рухом "Талібан". Через кілька днів, коли родичі подумали, що чоловік загинув, пакистанець повідомив їм по телефону, що випадково евакуювався з афганської столиці в США. Про це розповіло видання The Siasat Daily з посиланням на колишнього депутата нідерландського парламенту Джорама ван Клавера.

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"Хочете вірте, хочете ні. Водій вантажівки з Пешавара (місто в Пакистані — ред.), який працював на маршруті Торкхам-Кабул, зникнув безвісти на три дні. Сім'я думала, що він помер у Кабулі. Вчора вони отримали від нього дзвінок. Він в Америці. Він сказав, що просто прийшов в аеропорт Кабула, щоб побачити весь екшн, і якось потрапив у літак і виявився в США", — написав політик у своєму Facebook 25 вересня.

У той же час журналісти стверджують, що про цю історію першим розповів користувач соціальних мереж Асад Шінварі. За його словами, Машо Шінварі, пакистанський водій, припаркував свою вантажівку посеред Кабула і пішов в аеропорт, після чого сім'я чоловіка втратила з ним зв'язок, а через три дні герой історії виявився в Штатах.

Також видання з посиланням на блогера з афганського міста Кандагар Фархана Ходака повідомило, що це не поодинокий випадок — багато людей, що вважалися зниклими безвісти на тлі захоплення Кабула "Талібаном", були незабаром виявлені на іншому кінці світу.

Нагадаємо, на тлі евакуації людей з Афганістану, яка почалася після захоплення талібами влади в країні, вчора біля столичного аеропорту прогримів вибух, в результаті якого загинули десятки людей.

Відповідальність за цей теракт на себе взяло угруповання "Ісламська держава".