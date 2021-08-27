Пакистанский водитель заехал посмотреть, что происходит в аэропорту Кабула, и попал в США

Со своими родственниками пакистанец связался в момент, когда те уже думали, что мужчина умер. В разговоре он рассказал, что случайно эвакуировался из афганской столицы в Штаты.

Водитель грузовика из Пакистана поехал в Кабул, чтобы посмотреть, что происходит в аэропорту города после захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан". Спустя несколько дней, когда родственники подумали, что мужчина погиб, пакистанец сообщил им по телефону, что случайно эвакуировался из афганской столицы в США. Об этом рассказало издание The Siasat Daily со ссылкой на бывшего депутата нидерландского парламента Джорама ван Клавера.

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"Хотите верьте, хотите нет. Водитель грузовика из Пешавара (город в Пакистане — ред.), который работал на маршруте Торкхам-Кабул, пропал без вести на три дня. Семья думала, что он умер в Кабуле. Вчера они получили от него звонок. Он в Америке. Он сказал, что просто пришел в аэропорт Кабула, чтобы увидеть весь экшн, как-то попал в самолет и оказался в США", — написал политик в своем Facebook 25 сентября.

В то же время журналисты утверждают, что об этой истории первым рассказал пользователь социальных сетей Асад Шинвари. По его словам, Машо Шинвари, пакистанский водитель, припарковал свой грузовик посреди Кабула и пошел в аэропорт, после чего семья мужчины потеряла с ним связь, а спустя три дня герой истории оказался в Штатах.

Также издание со ссылкой на блогера из афганского города Кандагар Фархана Ходака сообщило, что это не единичный случай — многие люди, считавшиеся пропавшими без вести на фоне захвата Кабула "Талибаном", были вскоре обнаружены на другом конце света.

Напомним, на фоне эвакуации людей из Афганистана, которая началась после захвата талибами власти в стране, вчера возле столичного аэропорта прогремел взрыв, в результате которого погибли десятки человек.

Ответственность за этот теракт на себя взяла группировка "Исламское Государство".