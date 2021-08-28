У Нідерландах підйомний кран зруйнував пам'ятник національного значення (фото)

Зруйнований міст, побудований у XIX столітті, вважали архітектурним витвором мистецтва. Його навіть включили в майбутню трамвайну лінію.

27 серпня в Нідерландах підйомний кран зламав древній міст в місті Маастрихт, який визнаний пам'ятником національного значення. Подробиці повідомляє місцеве видання NOS.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Вранці автомобільний кран їхав по дорозі і зачепив "стрілою" залізничний міст 19 століття, який височів над проїзною частиною. Як можна спостерігати на фото, конструкція отримала значні пошкодження, одна бічна сторона обірвалася і провисла вниз під вагою машини.

Причини події поки невідомі, незрозуміло також, чому стріла автокрана виявилася так високо піднята. За даними ЗМІ, водій не постраждав. Правоохоронці перекрили дорогу і оточили територію навколо місця ДТП для проведення розслідування.

[ + – ] Підйомний кран пошкодив міст в Маастріх Фото: Скриншот

Як передає сайт 1Limburg, міст побудували приблизно в 1854-1856 роках, використовуючи новаторські інженерні рішення. Довгий час він служив частиною залізничної лінії Маастрихт-Хасселт. Голландці визнали міст твором мистецтва за його культурно-історичне значення, а також вважали проявом соціально-економічного, технічного, типологічного і ландшафтного розвитку країни.

[ + – ] Підйомний кран пошкодив міст в Маастріх Фото: Скриншот

Кілька років тому транспортну лінію відремонтували за мільйони євро, але поки не використовували. Через міст запланували маршрут швидкісного трамвая між Маастрихт і Хасселт, який буде запущений не раніше 2025 року.

Раніше в Києві частина моста обвалилася прямо на проїжджу частину, на щастя, жоден автомобіль не потрапив під уламки. Останній раз шляхопровід на Осокорках ремонтували у 2012 році, з тих пір він вже неодноразово поставало перед, створюючи загрозу для життя киян. Місцеві жителі постійно скаржаться на аварійний стан об'єкта, біля якого постійно відбувається інтенсивний рух.

У Кременці історичний об'єкт зруйнували заради установки флагштока на День Незалежності. Як розповів місцевий історик Віталій Савчук, будівельники в декількох місцях пошкодили фундамент пам'ятника XVI століття.