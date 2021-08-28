В Нидерландах подъемный кран разрушил памятник национального значения (фото)

Разрушенный мост, построенный в XIX веке, считали архитектурным произведением искусства. Его даже включили в будущую трамвайную линию.

27 августа в Нидерландах подъемный кран сломал древний мост в городе Маастрихт, который признан памятником национального значения. Подробности сообщает местное издание NOS.

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Утром автомобильный кран ехал по дороге и задел "стрелой" железнодорожный мост 19 века, который возвышался над проезжей частью. Как можно наблюдать на фото, конструкция получила значительные повреждения, одна боковая сторона оборвалась и провисла вниз под весом машины.

Причины происшествия пока неизвестны, непонятно также, почему стрела автокрана оказалась так высоко поднята. По данным СМИ, водитель не пострадал. Правоохранители перекрыли дорогу и оцепили территорию вокруг места ДТП для проведения расследования.

[ + – ] Подъемный кран повредил мост в Маастрихте Фото: Скриншот

Как передает сайт 1Limburg, мост построили примерно в 1854-1856 годами, используя новаторские инженерные решения. Долгое время он служил частью железнодорожной линии Маастрихт-Хасселт. Голландцы признали мост произведением искусства за его культурно-историческое значение, а также считали проявлением социально-экономического, технического, типологического и ландшафтного развития страны.

[ + – ] Подъемный кран повредил мост в Маастрихте Фото: Скриншот

Несколько лет назад транспортную линию отремонтировали за миллионы евро, но пока не использовали. Через мост запланировали маршрут скоростного трамвая между Маастрихтом и Хасселтом, который будет запущен не раньше 2025 года.

Ранее в Киеве часть моста обвалилась прямо на проезжую часть, к счастью, ни один автомобиль не попал под обломки. Последний раз путепровод на Осокорках ремонтировали в 2012 году, с тех пор он уже неоднократно обрушивался, создавая угрозу для жизни киевлян. Местные жители постоянно жалуются на аварийное состояние объекта, у которого постоянно происходит интенсивное движение.

В Кременце исторический объект разрушили ради установки флагштока на День Независимости. Как рассказал местный историк Виталий Савчук, строители в нескольких местах повредили фундамент памятника XVI века.