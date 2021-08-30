У Кабулі біля банків вишикувалися величезні черги за готівкою (фото)

В Афганістані діє обмеження на зняття грошей з рахунків в розмірі трохи більше 200 доларів на тиждень. "Талібан" запевняє, що цей захід тимчасовий.

Біля банків в афганській столиці Кабул збираються довгі черги охочих зняти готівку зі своїх рахунків. Про це повідомляє видання Ariana News.

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Місцевий житель Шах Ага в коментарі журналістам заявив, що сподівався на поліпшення ситуації з роботою після відновлення роботи банків у столиці Афганістану, проте цього не сталося.

"Ситуація з роботою — повний нуль, тому що банки й обмінники закриті. Ми закликаємо Ісламський Емірат побудувати афганську економіку якомога швидше", — сказав він.

[ + – ] Черга в банк у Кабулі

У свою чергу представник "Талібану" Забіулла Муджахід заявив, що представникам радикального руху вже була дана задача призначити відповідальних осіб на посади в Міністерстві охорони здоров'я і Центробанку країни. Він також заявив, що серйозне падіння національної валюти країни було очікуване.

[ + – ] Черга в банк у Кабулі

"Ціни на товари, в тому числі борошно, нафту й рис швидко піднімаються, валюта падає, обмінники в Пакистані вже відмовляються приймати афгані", — йдеться в публікації.

Також видання повідомило, що в суботу, 28 серпня, сотні афганців вийшли на вулиці з акцією протесту проти закриття приватних банків та обмінників по всій країні. Більшість з них вимагали, щоб їм видали хоча б частину їхніх коштів, що зберігаються на рахунках.

[ + – ] Протест проти закриття банків у Кабулі

У неділю, 29 серпня, агентство Khaama Press повідомляло, що Центробанк Афганістану наказав усім банкам країни ввести ліміт на зняття коштів з особових рахунків в розмірі 233 долари на тиждень. При цьому регулятор підкреслив, що це рішення носить тимчасовий характер і прийняте в зв'язку з фінансовими труднощами на тлі зміни влади в країні.

Нагадаємо, раніше сьогодні терористи "Ісламської держави" обстріляли аеропорт Кабула. Атака була здійснена на наступний день після знищення двох бойовиків радикального руху силами США.

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