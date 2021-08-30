В Кабуле у банков выстроились огромные очереди за наличными (фото)

В Афганистане действует ограничение на снятие денег со счетов в размере чуть более 200 долларов в неделю. "Талибан" уверяет, что эта мера временная.

Возле банков в афганской столице Кабул собираются длинные очереди желающих снять наличные деньги со своих счетов. Об этом сообщает издание Ariana News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Местный житель Шах Ага в комментарии журналистам заявил, что надеялся на улучшения ситуации с работой после возобновления работы банков в столице Афганистана, однако этого не произошло.

"Ситуация с работой — полный ноль, потому что банки и обменники закрыты. Мы призываем Исламский Эмират построить афганскую экономику как можно скорее", — сказал он.

[ + – ] Очередь в банк в Кабуле

В свою очередь представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что представителям радикального движения уже была дана задача назначить ответственных лиц на должности в Минздраве и Центробанке страны. Он также заявил, что серьезное падение национальной валюты страны было ожидаемо.

[ + – ] Очередь в банк в Кабуле

"Цены на товары, в том числе муку, нефть и рис быстро поднимаются, валюта падает, обменники в Пакистане уже отказываются принимать афгани", — говорится в публикации.

Также издание сообщило, что в субботу, 28 августа, сотни афганцев вышли на улицы с акцией протеста против закрытия частных банков и обменников по всей стране. Большинство из них требовали, чтобы им выдали хотя бы часть их средств, хранящихся на счетах.

[ + – ] Протест против закрытия банков в Кабуле

В воскресенье, 29 августа, агентство Khaama Press сообщало, что Центробанк Афганистана предписал всем банкам страны ввести лимит на снятие средств с личных счетов в размере 233 доллара в неделю. При этом регулятор подчеркнул, что это решение носит временный характер и принято в связи с финансовыми трудностями на фоне смены власти в стране.

Напомним, ранее сегодня террористы "Исламского государства" обстреляли аэропорт Кабула. Атака была совершена на следующий день после уничтожения двоих боевиков радикального движения силами США.

Также мы писали об уникальной операции украинского спецназа по эвакуации канадских переводчиков из Афганистана.