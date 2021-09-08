Глава МНС РФ Зінічев загинув не на навчаннях, а під час відпочинку біля водоспаду, — ЗМІ

За інформацією журналістів, колишній охоронець Путіна зірвався в прірву. Режисер Олександр Мельник намагався йому допомогти і загинув слідом за ним.

Глава МНС Євген Зінічев загинув під час відвідування водоспаду, а не в процесі навчань у Норильську, як стверджує влада РФ. При цьому врятувати його намагався другий загиблий у цьому інциденті, режисер Олександр Мельник — він зірвався в прірву слідом за главою МНС. Про це пише видання Readovka з посиланням на джерела.

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За даними РБК, Зінічев загинув, коли перебував на водоспаді Китабо-Орон, розташованому на території, що охороняється в західній частині Путоранського заповідника. Смерть міністра, як стверджує співрозмовник видання, настала приблизно о 07:00, через дві години після того, як він вилетів на вертольоті з Норильська.

"Після інспекції навчань Зінічев вирушив оглянути місцеву визначну пам'ятку — водоспад Китабо-Орон. Дістатися туди можна тільки на вертольоті", — повідомило джерело, близьке до екстрених служб, виданню RTVI.

Зі свого боку журналісти Readovka стверджують, що "обставини трагедії відрізняються від офіційної версії". За їхніми словами, загиблий в інциденті режисер Олександр Мельник намагався врятувати міністра, який послизнувся на покритому кригою краю водоспаду і зірвався в прірву. Також видання уточнило, що поїздка глави МНС у заповідний регіон "мала туристичний характер".

Про те, що Зінічев загинув, намагаючись врятувати режисера, зокрема, повідомила російська пропагандистка, головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян. За її словами режисер зірвався в воду, а Зінічев загинув, стрибнувши за ним.

В МНС РФ також заявили, що міністр загинув "рятуючи людину" під час навчань.

Президент Росії Володимир Путін назвав загибель Зінічева "непоправною особистою втратою".

"Він присвятив себе служінню Батьківщині, людям. І, рятуючи людське життя, без вагань пішов на ризик, загинув, до кінця виконуючи свій обов'язок", — йдеться в повідомленні Кремля.

З 2006 по 2015 рік загиблий керівник Міністерства надзвичайних ситуацій був особистим охоронцем президента РФ. У 2016 році він був призначений заступником директора Федеральної служби безпеки Росії.

Пост глави МНС РФ чоловік займав із 28 травня 2018 року.

Нагадаємо, двома роками раніше стало відомо про загибель пілота Ігоря Нікітіна, який навчав Путіна літати на чолі зграї стерхів.