"Герой, який прожив на екрані тисячі життів": у Франції попрощалися з Бельмондо (фото)

На церемонію прощання з актором прийшли тисячі людей, а також керівництво країни. В останню путь його проводжали під оплески.

У четвер, 9 серпня, у Парижі пройшло прощання з Бельмондо — легендарним актором, на фільмах якого виросло не одне покоління. Про це повідомляє France 24.

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На церемонії були присутній французькі президенти Емманюель Макрон і Франсуа Олланд, родичі і внуки актора, члени уряду, колеги по ремеслу, а також тисячі простих людей. Макрон назвав Бельмондо "героєм, який прожив на екрані тисячі життів".

В останню путь його проводжали під оплески людей. Прощання з Бельмондо проходило в паризькому Будинку інвалідів — це архітектурний комплекс, який є також некрополем військових. Весь процес тривав три години.

Самі похорони, як пишуть у виданні, пройдуть у п'ятницю в колі сім'ї легенди. До цього часу прощання з Бельмондо буде доступним для всіх охочих у Будинку інвалідів.

Його ім'я стало прозивним, він знявся у 80 фільмах у різних жанрах від комедії до трилерів. Легенда кінематографу помер на 89-му році життя.

[ + – ] На церемонію прощання прийшли тисячі людей, які стежили за її ходом на екранах Фото: скриншот

Як пише Euronews, показ фільму "Професіонал" на ТБ подивилися 4,2 млн глядачів, що говорить про немеркнучу любов французів до актора.

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що помер актор Жан-Поль Бельмондо. За словами адвоката, його підзахисний останнім часом відчував себе дуже втомленим, але "пішов тихо і спокійно" у своєму будинку в Парижі.

Фокус підготував добірку 12 кращих фільмів Жана-Поля Бельмондо.