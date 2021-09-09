"Герой, проживший на экране тысячи жизней": во Франции попрощались с Бельмондо (фото)

На церемонию прощания с актером пришли тысячи людей, а также руководство страны. В последний путь его провожали под аплодисменты.

В четверг, 9 августа, в Париже состоялась прошло прощание с Бельмондо — легендарным актером, на фильмах которого выросло не одно поколение. Об этом сообщает France 24.

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На церемонии присутствовал французские президенты Эммануэль Макрон и Франсуа Олланд, родственники и внуки актера, члены правительства, коллеги по ремеслу, а также тысячи простых людей. Макрон назвал Бельмондо "героем, прожившим на экране тысячи жизней".

В последний путь его провожали под аплодисменты людей. Прощание с Бельмондо проходило в парижском Доме инвалидов — это архитектурный комплекс, который является также некрополем военных. Весь процесс длился три часа.

Сами похороны, как пишут в издании, пройдут в пятницу в кругу семьи легенды. До этого времени прощание с Бельмондо будет доступно для всех желающих в Доме инвалидов.

Его имя стало нарицательным, он снялся в 80 фильмах в разных жанрах от комедии до триллеров. Легенда кинематографа умер на 89-м году жизни.

[ + – ] На церемонию прощания пришли тысячи людей, которые следили за ее ходом на экранах Фото: скриншот

Как пишет Euronews, показ фильма "Профессионал" на ТВ посмотрело 4,2 млн зрителей, что говорит о немеркнущей любви французов к актеру.

Напомним, 6 сентября стало известно, что умер актер Жан-Поль Бельмондо. По словам адвоката, его подзащитный последнее время чувствовал себя очень уставшим, но "ушел тихо и спокойно" в своем доме в Париже.

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