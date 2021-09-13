ДТП з українськими туристами в Туреччині: з'явився коментар українського МЗС

35 українських туристів отримали травми легкої та середньої тяжкості.

В автобусі, який потрапив в аварію по дорозі з Бодрума в Денізлі (Туреччина), дійсно були українські туристи. Цю інформацію Фокусу підтвердив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Як повідомив Ніколенко, аварія сталася поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла. За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів отримали травми легкої та середньої тяжкості, їм надають необхідну допомогу. Загрози смерті немає.

Водій автобуса, за попередніми даними, дійсно отримав серцевий напад, через що не впорався з керуванням, і помер на місці.

Консульство України в Анталії зв'язалося з туроператором і страховою компанією туристів, а також взаємодіє з турецькою поліцією. У лікарні українців відвідає консул, щоб надати їм консульську допомогу.

Нагадаємо, сьогодні в Туреччині потрапив у серйозну аварію автобус з українськими туристами. Транспортний засіб зіткнувся зі шкільним автобусом і перевернувся. 54-річний водій автобуса помер.