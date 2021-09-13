ДТП с украинскими туристами в Турции: появился комментарий украинского МИД

35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести.

В автобусе, который попал в аварию по дороге из Бодрума в Денизли (Турция), действительно были украинские туристы. Эту информацию Фокусу подтвердил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Как сообщил Николенко, авария произошла вблизи городка Ментеше в провинции Мугла. По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести, им предоставляют необходимую помощь. Угрозы смерти нет.

Водитель автобуса, по предварительным данным, действительно получил сердечный приступ, из-за чего не справился с управлением, и скончался на месте.

Консульство Украины в Анталии связалось с туроператором и страховой компанией туристов, а также взаимодействует с турецкой полицией. В больнице украинцев посетит консул, чтобы предоставить им консульскую помощь.

Напомним, сегодня в Турции попал в серьезную аварию автобус с украинскими туристами. Транспортное средство столкнулось со школьным автобусом и перевернулось. 54-летний водитель автобуса скончался.