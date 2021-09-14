Стратегічний інтерес: Меркель закликала країни західних Балкан вступити в ЄС

Канцлерка Німеччини бачить "великий геостратегічний інтерес" у процесі інтеграції в ЄС шести балканських країн, однак Україну не згадала.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час робочого візиту до Сербії закликала країни західних Балкан вступити в Євросоюз. У цьому вона бачить "великий геостратегічний інтерес" для всієї Європи. Про це повідомляє німецьке агентство Deutsche Welle

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Як майбутніх членів ЄС Глава уряду ФРН розглядає шість держав регіону — Сербію, Албанію, Північну Македонію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію та самопроголошену Косово.

На спільній пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем у Белграді, Меркель заявила, що Сербії та іншим країнам регіону необхідно докласти більше зусиль у бік інтеграції в ЄС, а для цього необхідно проводити демократичні реформи. Йдеться про рішучі дії проти корупції, боротьби з організованою злочинністю і зміцненні правових інститутів у державах.

"За минулі роки наше спільне співробітництво дійсно досягло відкритих відносин повної довіри. На цьому шляху ми досягли певних результатів, незважаючи на те, що Сербії і країнам всього регіону ще треба пройти довгий шлях для того, щоб стати членами Європейського союзу... Але всі країни- члени ЄС повинні мати на увазі, що є великий геостратегічний інтерес, щоб усі ці країни були прийняті в ЄС", — зазначила Меркель.

Зміцнення регіонального співробітництва ведеться з 2014 року в межах "Берлінського процесу", розпочатого з ініціативи Ангели Меркель, який передбачає організацію регулярних зустрічей представників країн Європейського союзу та Західних Балкан. Існують і перші домовленості в рамках "Берлінського процесу", зокрема, угода про скасування роумінгу в регіонах західних Балкан, що набула чинності в липні 2021 року.

Канцлерка Німеччини не вперше озвучує впевненість в євроінтеграції балканських країн. За підсумками онлайн-конференції на тему Західних Балкан 5-го липня, Меркель оголосила список держав, які можуть вступити в ЄС найближчим часом.

Нагадаємо, що 22 серпня 2021 року відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського й Ангели Меркель, під час якої президент подякував канцлерці за її всебічну підтримку України в усіх ключових напрямках.

Також, 20 серпня відбулася зустріч Ангели Меркель з Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорили питання війни на сході України, газу, Афганістану й Олексія Навального.