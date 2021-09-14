Стратегический интерес: Меркель призвала страны западных Балкан вступить в ЕС

Канцлер Германии видит "большой геостратегический интерес" в процессе интеграции в ЕС шести балканских стран, однако Украину не упомянула.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время рабочего визита в Сербию призвала страны западных Балкан вступить в Евросоюз. В этом она видит "большой геостратегический интерес" для всей Европы. Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Welle

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В качестве будущих членов ЕС Глава правительства ФРГ рассматривает шесть государств региона — Сербию, Албанию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и самопровозглашенное Косово.

На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде, Меркель заявила, что Сербии и другим странам региона необходимо приложить больше усилий в сторону интеграции в ЕС, а для этого необходимо проводить демократические реформы. Речь идет о решительных действия против коррупции, борьбе с организованной преступностью и укреплении правовых институтов в государствах.

"За прошедшие годы наше совместное сотрудничество действительно достигло открытых отношений полного доверия. На этом пути мы добились определенных результатов, несмотря на то, что Сербии и странам всего региона еще предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Европейского союза…Но все страны-члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти страны были приняты в ЕС ", — отметила Меркель.

Укрепление регионального сотрудничества ведется с 2014 года в рамках "Берлинского процесса", начатого по инициативе Ангелы Меркель, который предусматривает организацию регулярных встреч представителей стран Европейского союза и Западных Балкан. Существуют и первые договоренности в рамках "Берлинского процесса", в частности, соглашение об отмене роуминга в регионах западных Балкан, вступившее в силу в июле 2021 года.

Канцлер Германии не первый раз озвучивает уверенность в евроинтеграции балканских стран. По итогам онлайн-конференции на тему Западных Балкан 5-го июля, Меркель огласила список государств, которые могут вступить в ЕС в ближайшее время

Напомним, что 22 августа 2021 года состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Ангелы Меркель, во время которой президент поблагодарил канцлера за ее всестороннюю поддержку Украины во всех ключевых направлениях.

Также, 20 августа состоялась встреча Ангелы Меркель с Владимиром Путиным, во время которой стороны обговорили вопросы войны на востоке Украины, газа, Афганистана и Алексея Навального.