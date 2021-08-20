И снова здравствуйте. Зачем Ангела Меркель едет к Зеленскому накануне Дня независимости

В прошлый раз Владимир Зеленский встречался с Ангелой Меркель в Берлине 12 июля. Они проговорили более четырех часов, но тогда о конкретных результатах, кроме традиционных слов поддержки суверенитета Украины и обещаний Германии использовать все доступные рычаги для сдерживания РФ, не сообщалось.

А уже 21 июля в Вашингтоне Ангела Меркель и президент США Джо Байден заявили, что не будут препятствовать завершению строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Украине в качестве компенсации предложили миллиард долларов инвестиций в развитие зеленой энергетики, но никаких конкретных гарантий безопасности в том случае, если Россия использует газопровод в качестве политического рычага в отношении других стран.

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От Байдена все зависит. Почему встреча Зеленского и Меркель не принесла результатов

Месяц спустя, незадолго до запланированной 30 августа поездки Владимира Зеленского в Вашингтон, канцлер Германии сообщила о своем визите в Киев. Ангела Меркель приедет 22 августа, за день до саммита "Крымской платформы" и за два — до празднования Дня независимости Украины. Несмотря на то что немецкий политик, скорее всего, не примет участия в торжественных мероприятиях и уедет сразу же после переговоров с Владимиром Зеленским, на Банковой визит Ангелы Меркель считают дипломатическим успехом.

"Еще совсем недавно Украину банально не слышали и не считали нужным в полном объеме учитывать наши интересы. Долгие годы мы просто молчали и ждали чужих решений, хотя у себя дома пропагандистки много говорили о собственной субъектности, выдавая желаемое за действительное", — отмечает в беседе с Фокусом Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.

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Он считает, что визит главы немецкого правительства в Киев — результат активных внешнеполитических заявлений Зеленского в последние месяцы, которые перевели диалог с ключевыми партнерами в предметное русло. Подоляк признает их резкость и то, что те вызывали удивление у зарубежных партнеров, как, например, критически-эмоциональные высказывания Зеленского в адрес Меркель о том, что Украина очень благодарна канцлеру Германии, но ожидала от нее большего, особенно в "нормандском формате", или о том, что Германия могла бы предоставить Украине военную помощь, но отказывается это делать.

[ + – ] В прошлый раз Владимир Зеленский встречался с Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Фото: dpa-international.com

"Украина так не разговаривала никогда", — подчеркивает Подоляк и именно такой подход называет активной политикой: — "Безусловно, многое мы уже упустили из-за невнятных позиций в 2010–2019 годах. Тем не менее ключевые шаги сделаны".

Основным вопросом, который президент Украины обсудит с Ангелой Меркель во время встречи, будут шаги, за счет которых удастся устранить угрозу, исходящую от запуска российского газопровода. Отдельным блоком политики обсудят варианты реанимации переговоров по Донбассу, в том числе о прекращении огня, гуманитарной ситуации на оккупированных территориях, реализации достигнутых в "нормандском формате" договоренностей, обмене пленными, допуске международных гуманитарных организаций на территории ОРДЛО.

Сначала — к Путину

Первое, о чем рассуждают эксперты, размышляя о грядущем визите Ангелы Меркель, это выбранная дата. Канцлер Германии приезжает накануне саммита "Крымской платформы", в котором со стороны ФРГ примет участие не она, а министр иностранных дел. Меркель хочет побеседовать с Зеленским тет-а-тет до начала торжественных мероприятий, во время которых у президента не будет времени на дипломатические дела.

[ + – ] "На переговорах с Путиным Меркель будет обсуждать скоординированную с США позицию о продлении транзита российского газа через Украину" Фото: Украина 24

"Оптимально было бы приехать 24 августа, принять участие в празднике, а 25-го в первой половине дня провести переговоры с Владимиром Зеленским, но, к сожалению, в ФРГ выбрали 22 августа", — размышляет в беседе с Фокусом Павел Климкин, экс-министр иностранных дел.

В зависимости от того, как пройдет встреча с Путиным, Меркель может попытаться склонить президента Украины к компромиссам как по "Северному потоку — 2", так и по Донбассу.

Примечательно, что встреча политиков состоится после визита Ангелы Меркель в Москву 20 августа. Это свидетельство того, что перед тем как канцлер Германии осенью сложит полномочия, она хочет лично переговорить со всеми участниками глобального политического процесса, в том числе реанимировать переговоры в "нормандском формате" и договориться хотя бы о встрече советников "нормандской четверки".

"Она не хочет уходить, зная, что минские соглашения превратятся в живой труп. Меркель будет настаивать [в переговорах с Зеленским] на том, чтобы украинская сторона приняла закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Она об этом заявляла публично. Но Украина на односторонние уступки не пойдет", — считает политолог Владимир Фесенко.

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Сегодня главные вопросы для нашей страны — прекращение огня на востоке и массовая паспортизация Россией жителей ОРДЛО. Если после встречи Меркель с Путиным и визита канцлера Германии в Киев удастся договориться о том, что в сентябре или октябре состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки", это будет очень сильным результатом. Но надежды мало, многое здесь зависит от Владимира Путина.

Компромиссов не будет

Второе, что точно захочет сделать Меркель во время визита в Киев, — согласовать с Зеленским реализацию гарантий Германии и США в отношении Украины, связанных с введением в эксплуатацию "Северного потока — 2".

"На переговорах с Путиным она будет обсуждать скоординированную с США позицию о продлении транзита российского газа через Украину. Меркель хочет, чтобы переговоры стартовали не позже сентября, поэтому наверняка обсудит этот вопрос и с Зеленским", — отмечает Фесенко.

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В зависимости от того, как пройдет встреча с Путиным, Меркель может попытаться склонить президента Украины к компромиссам как по "Северному потоку — 2", так и по Донбассу.

"Она будет говорить Зеленскому, мол, Владимир, в Германии ситуация скоро изменится, непонятно, какое будет правительство после того, как я покину пост. Давайте пойдем вперед. Есть путь, который вас не слишком устраивает, но любой путь вперед лучше, чем отсутствие движения. Потом будут период неопределенности и пауза", — считает Павел Климкин.

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, Владимир Зеленский вряд ли сдаст украинские позиции, так как в последнее время укрепился в принципиально жестком подходе к данному вопросу. Поэтому прорывных решений после приезда Меркель в Киев ждать не стоит, гораздо более весомым визитом эксперты называют поездку Владимира Зеленского в Вашингтон. Тем не менее встреча с канцлером Германии будет завершающим аккордом для внешнеполитического курса самой Ангелы Меркель в роли главы немецкого правительства и шансом для Украины в очередной раз заявить о публичной поддержке со стороны Запада.